Emre Taşdemir, Antalya'ya Geldi

Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Emre Taşdemir, Antalya'ya geldi.

Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Emre Taşdemir, Antalya'ya geldi.



Sarı kırmızılı takımın ikinci devre hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'ya gelen Emre Taşdemir, Antalya Havalimanı'nda Futbol A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin tarafından karşılandı. Genç oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, takımın kampına katılmak üzere kendisi için ayarlanan araç ile birlikte Belek'e hareket etti.

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