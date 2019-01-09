Son Dakika Haberleri: Emre Taşdemir, Antalya'ya Geldi

Emre Taşdemir, Antalya'ya Geldi

1 saat önce

Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Emre Taşdemir, Antalya'ya geldi.

Emre Taşdemir, Antalya'ya Geldi, System.String[]
Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Emre Taşdemir, Antalya'ya geldi.

Sarı kırmızılı takımın ikinci devre hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'ya gelen Emre Taşdemir, Antalya Havalimanı'nda Futbol A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin tarafından karşılandı. Genç oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, takımın kampına katılmak üzere kendisi için ayarlanan araç ile birlikte Belek'e hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:44 Kaynak: DHA

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Antalya, Emre Taşdemir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da Bir İlk: Bir Rus, Belediye Başkan Adayı Oldu Galatasaray Ayak Tenisi Oynadı

Beşiktaş'tan Gollü Prova Beşiktaş'ın Eski Yıldızı Dusko Tosic'in Eşi Jelena Karleusa: Yenge Come to Beşiktaş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 19:22:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emre Taşdemir, Antalya'ya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]