En acı bayram...Balıkesir'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç polis memuru toprağa...
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En acı bayram...Balıkesir'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç polis memuru toprağa verildiTOKAT - Balıkesir'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki polis memuru, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:58 Kaynak: İHA
En acı bayram... Balıkesir
'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç polis memuru toprağa verildi
TOKAT - Balıkesir'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki polis memuru, memleketi Tokat
'ın Niksar
ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Antalya
Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 26 yaşındaki polis memuru Emre Yüksel Karataş
, Balıkesir'in Bandırma
ilçesinde kullandığı motosikletin yoldan çıkıp devrilmesi sonucu kaldırıldığı Bandırma Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Karataş'ın cenazesi, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine getirildi. Cenazesi Niksar Devlet Hastanesi morgundan alınarak babaevine getirilen Karataş'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Babaevinde helallik alınmasının ardından genç polis memurunun cenazesi Ulu Cami'ye getirildi. Evladının tabutuna sarılan baba Yusuf Karataş
ise metanetini korumaya çalıştı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emre Yüksel Karataş'ın cenazesi Melik Gazi
Kabristanlığı'nda dualarla toprağa verildi. Cenazeye Karataş'ın görev yaptığı Antalya'dan mesai arkadaşlarının yanı sıra meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bekar olduğu öğrenilen Emre Yüksel Karataş'ın geçtiğimiz yıl mezun olduğu ve ilk görev yeri olan Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi.
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