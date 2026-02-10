Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz - Son Dakika
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

10.02.2026 13:08
TÜİK'in 2025 verilerine göre boşanmanın en fazla yaşandığı il yüzde 8,37 ile İzmir olurken, en az boşanmanın görüldüğü il yüzde 0,81 ile Hakkari olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı sonu verilerine göre, Türkiye'de boşanmış kişi sayısı 3 milyon 567 bin 484'e ulaştı. Bu rakam, yetişkin nüfusun yüzde 5,20'sini oluşturdu.

2025 yılı itibarıyla 15 yaş ve üzerindeki 68 milyon 561 bin 445 kişilik nüfusun; 19 milyon 861 bin 472'sinin hiç evlenmediği, 41 milyon 271 bin 735'inin evli olduğu, 3 milyon 567 bin 484'ünün boşandığı ve 3 milyon 860 bin 754 kişinin ise eşini kaybettiği belirlendi.

BOŞANMANIN EN FAZLA YAŞANDIĞI İL: İZMİR

Boşanmanın en yaygın görüldüğü iller sıralamasında İzmir ilk sırada yer aldı. İzmir'de boşanmış nüfus 315 bin 19 kişi olurken, boşananların yetişkin nüfusa oranı yüzde 8,37 olarak kaydedildi. İzmir'i yüzde 8,35 ile Muğla, yüzde 7,65 ile Antalya takip etti.

BOŞANMANIN EN AZ GÖRÜLDÜĞÜ İL: HAKKARİ

Boşanma oranlarının en düşük olduğu iller ise ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer aldı. Hakkari, yüzde 0,81 ile boşanmanın en az görüldüğü il oldu. Hakkari'yi Şırnak, Muş ve Siirt izledi.

EN ÇOK BOŞANMA YAŞANAN İLLER

TÜİK verilerine göre boşanmanın en yaygın olduğu iller arasında İzmir'in ardından Muğla, Antalya, Aydın, Yalova, Eskişehir, Balıkesir, Mersin, Tunceli ve Ankara yer aldı.

EN AZ BOŞANMA YAŞANAN İLLER

Boşanma oranının en düşük olduğu iller ise Hakkari, Şırnak, Muş, Siirt, Bitlis, Van, Ağrı, Batman, Mardin ve Bingöl olarak sıralandı.

Güncel, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Sevinç Ak Sevinç Ak:
    Hakkari'de boşanma çok ayıp birşey yoksa boşanacak çok kadın var. Erkil toplumun baskıları altından çıktıktan sonra öldürülüyorlar. Birçoğunun da gelecek için düzen kuracak maddi gücü yok. 117 141 Yanıtla
    munzurlu munzurlu:
    Ya bi git... doğuda huzur var aile var. 131 41
    ahmet3353 ahmet3353:
    laik özgürlükçü olunca boşanmalarda çok oluryor.eşi ne yapsın günlük ilişki ile geçiniyorlar 92 38
    feyzi basatemür feyzi basatemür:
    hadilen bunörf adet işi değin iman ve inanç meselesidir...izmir laiktir laik kalacak.... 21 70
  • Birden daha az Birden daha az:
    Yıllarca medya aracılığıyla kötü lanse edilen Hakkari ve doğu illeri; en medeni ve anlayışlı insanlar olarak gösterilen sefahatin merkezi olan İzmirin gerçeklerini gösteren elle tutulur bir veri olmuş. 112 28 Yanıtla
  • Kaplan s Kaplan s:
    çünkü Hakkari’de boşanmaya fırsatı olmuyor kadının. 25 52 Yanıtla
  • Acelexi72 Acelexi72:
    İyi bakın boşanmanın yüksek olduğu yerler kadınların ekonomik özgürlüklerini aldığı, her istediğini yapabildiği yerde daha çok, huzur var mı pqrada pul da , yok 62 7 Yanıtla
  • Vatansever.72 Vatansever.72:
    Tunceli ne alaka? 4 14 Yanıtla
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
