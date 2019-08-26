Son Dakika Haberleri: En büyük balığı tutmak için kıyasıya yarıştılar
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En büyük balığı tutmak için kıyasıya yarıştılar

1 saat önce

Bu yıl 4.'sü düzenlenen Most Bodrum Turnuvası, Yalıkavak Marina ev sahipliğinde gerçekleşti.

En büyük balığı tutmak için kıyasıya yarıştılar, System.String[]

Bu yıl 4.'sü düzenlenen Most Bodrum Turnuvası, Yalıkavak Marina ev sahipliğinde gerçekleşti. 34 büyük balık teknesi kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda en büyük balığı 81.6 kg ile Kozlu Teknesi ekibi yakaladı.


Başhakemliğini Serdar Günseren'in gerçekleştirdiği turnuvanın sunuculuğunu ise aynı zamanda yarışmacı Alp Kırşan yaptı. İki gün süren turnuvada iş dünyasından Turgut Konukoğlu ve ekibi, Adil Konukoğlu ve ekibi, Erkut Soyak, Sinan Kosif, Murat Aslan, Sinan Kuran, Can Okan, Alp Kırşan ve Kazım Ak gibi isimler balık rekorunu kırmak için mücadele ettiler.


Yarışmanın en büyük balığı 81.6 kg ile Kozlu Teknesi ekibi tarafından tutuldu.


Turnuvanın birincisi 69.4 kg ile Baracuda Teknesi Erkut Soyak ve Murat Aslan'ın ekibi oldu. Turnuvanın ikinciliğini 57.6 kg ile Shamu Teknesi Sinan Kuran ve ekibi, üçüncülüğünü ise 45.8 kg ile Dromeas Teknesi Efe Kuyumcu ve ekibi aldı.


Heyecan dolu geçen ve dünyada oldukça popüler olan sportif balıkçılığın Türkiye'deki en önemli organizasyonu olarak öne çıkan Most Bodrum Turnuvası unutulmaz bir yarışmaya daha imza attı. - MUĞLA

Marina, Bodrum, Kozlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:50 Kaynak: İHA
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