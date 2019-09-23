"En büyük dileğim takım halinde çalışabilmek"

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, geçen sezondan ders çıkardıklarını belirterek, "En büyük dileğim sağlıklı bir sezon geçirerek takım halinde çalışabilmek." dedi.

Obradovic, THY Avrupa Ligi organizasyonu kapsamında düzenlenen medya günü etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon öncesi birçok sürprizle karşılaştıklarını belirten Obradovic, "Melli ve Guduric, NBA'e gitmek istedi. Biz de bundan dolayı çok iyi oyuncular transfer ettik. Çok iyi seçimler oldu. Ancak şu ana kadar birlikte çalışamadık. En büyük dileğim sağlıklı bir sezon geçirerek takım halinde çalışabilmek." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon birçok şanssızlık yaşadıklarını aktaran Sırp başantrenör, "Joffrey Lauvergne takımla çalıştı. Biraz acı hissedince İtalya kampı öncesi onu dinlendirmeye karar verdik. Yarın antrenmanlara başlayacak. Jan Vesely'nin geçen sezondan bu yana sakatlığı var. Sabırla yüzde yüz hazır olmasını bekliyoruz. Çok yakında idmanlara başlayacak. Geçen sezondan aldığımız dersler var. Sakatlıklardan dolayı sabırlı ve tedbirli olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli yönetimle transfer konusunda görüştüklerini kaydeden Obradovic, "İlk 5'te başlayacak oyunculardan ikisi şu an dışarda. Ahmet Düverioğlu ve Berkay Candan var ama 3 kişiyle başlamak zor olacak. Transfer yapmayı düşünüyoruz. Aklımda olan tek şey tam takım olarak çalışabilmek. Kendi sözleşmemi düşünmüyorum." diye konuştu.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 18 takımın mücadele edeceğinin hatırlatılması üzerine Zeljko Obradovic, "Seyahatlerden dolayı bizim için daha zor olacak. Ancak basketbol adına güzel olacak. Kendi işimize odaklanmamız gerekiyor. Çok potansiyelli bir takımız." şeklinde görüş belirtti.

Deneyimli çalıştırıcı, son olarak Çin'de düzenlenen ve İspanya'nın şampiyonluğa ulaştığı 2019 FIBA Dünya Kupası hakkında bir soruya, "Dünya Kupası'nda birkaç maç izledim. Bu konu hakkında bilinçli yorum yapan kişiler var. Yorum yapmak istemiyorum." cevabını verdi.