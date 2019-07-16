Son Dakika Haberleri: "En çok Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanıyor"
Son Dakika Güncel Haber

"En çok Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanıyor"

1 saat önce

Kırklareli'nin Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, Türkiye-Bulgaristan sınırında en çok Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmenlerin yakalandığını belirtti.

Kırklareli'nin Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, Türkiye- Bulgaristan sınırında en çok Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmenlerin yakalandığını belirtti.
Kaymakam Ekinci başkanlığında valilik toplantı salonunda, Türkiye-Bulgaristan hudut güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.
Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür toplantıların iki komşu ülke açısından önemli olduğunu aktardı.
Toplantıda, Türkiye ve Bulgaristan sınırındaki düzensiz göçmen hareketi, ne kadar düzensiz göçmenin sınır ihlali yaptığı ile göçmenlerinin uyruklarına yönelik görüşmelerde bulunduklarını aktaran Ekinci, şunları belirtti:
"Biz özellikle bu düzensiz geçişlerin önlenmesine yönelik kararlar almaya çalışıyoruz. Bulgaristan düzensiz göçmen konusunda bize en çok yardımcı olan ülkelerinden biridir. Bir bölgede kaçak yollarla geçiş ihbarı yapıldığında çok hızlı bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bulgaristan tarafına yasal olmayan yollarla geçmeye çalışan en çok Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanıyor. Demirköy'de son 3 ayda 600'e yakın düzensiz göçmen yakalandı."
Toplantının ardından Bulgaristan heyetine kentin tarihi ve turistlik yerleri gezdirildi.
Bulgaristan, Afganistan, Pakistan, Ekinci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak S-400 açıklaması Esenyurt'ta metrobüste yangın Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt Demirtaş'tan Erdoğan'a önemli çağrı: Bir adım atarsa biz kendisine on adım atarız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 16:38:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "En çok Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]