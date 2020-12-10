Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,079446
|0,68
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,047172
|0,40
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,368781
|0,34
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,027265
|0,17
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,088113
|0,15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025437
|0,50
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,878294
|0,35
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,184941
|0,11
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,772343
|0,09
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,524102
|0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,017496
|2,73
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,101058
|2,62
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051214
|2,56
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|1,430123
|2,03
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,681326
|1,92
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,674321
|1,63
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,243333
|1,05
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,046261
|0,85
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,380838
|0,76
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,370174
|0,62
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Port. Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sert.Kat.Fonu
|1,042368
|0,60
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,697021
|0,47
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,460491
|0,37
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029398
|0,37
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,319581
|0,28
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|397,994479
|0,14
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,038664
|0,04
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,173383
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,061163
|0,04
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|292,159838
|0,04
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi