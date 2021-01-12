Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 8,726268 2,28 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 717,764043 2,03 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,669123 1,24 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,059331 1,23 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,951830 1,20 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,795967 1,12 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,082363 1,04 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,037796 0,70 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010794 0,68 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042561 0,37 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,116175 2,37 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,045589 2,07 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,054397 0,89 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,683730 0,83 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,106537 0,80 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,042550 1,19 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,078003 1,15 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,109342 1,00 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,184065 0,81 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,346443 0,77 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,028239 1,47 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,183767 1,37 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,936964 1,25 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,295075 0,98 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,031107 0,69 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 39,308766 1,40 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 44,377587 0,99 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,635490 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,054373 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,062032 0,05 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 76,765742 0,04 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,065494 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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