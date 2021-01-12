Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,726268
|2,28
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|717,764043
|2,03
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,669123
|1,24
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,059331
|1,23
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,951830
|1,20
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,795967
|1,12
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,082363
|1,04
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037796
|0,70
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010794
|0,68
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042561
|0,37
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,116175
|2,37
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,045589
|2,07
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,054397
|0,89
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,683730
|0,83
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,106537
|0,80
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,042550
|1,19
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,078003
|1,15
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,109342
|1,00
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,184065
|0,81
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,346443
|0,77
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028239
|1,47
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,183767
|1,37
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,936964
|1,25
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,295075
|0,98
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,031107
|0,69
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|39,308766
|1,40
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|44,377587
|0,99
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,635490
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,054373
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,062032
|0,05
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|76,765742
|0,04
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,065494
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi