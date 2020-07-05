En özel anların dekoru "mor tarlalar" - Son Dakika

En özel anların dekoru "mor tarlalar"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki lavanta bahçesi, en özel anlarını mor ve yeşil renk tonları arasında fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirmek isteyenlerden ilgi görüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki lavanta bahçesi, en özel anlarını mor ve yeşil renk tonları arasında fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirmek isteyenlerden ilgi görüyor.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesince ilçede alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilebilirliğini artırmak ve kıraç arazilerin değerlendirilmesini sağlamak amacıyla 4 yıl önce kurulan örnek lavanta tarlası, eşsiz manzarasıyla doğal fotoğraf stüdyosunu andırıyor.

İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta kurulan lavanta tarlasında 4'üncü hasada birkaç gün kala hareketli anlar yaşanıyor. Düğün öncesi çiftler, mezun olan öğrenciler, çocuğunun yaş gününü kutlamak isteyenler ve lavanta tarlasını merak edenler, eşsiz manzarayı görmek ve fotoğraflamak için bölgeye geliyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Menet Kırı" olarak bildikleri, tarım için kullanılmayan kıraç alanı lavantayla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Lavantanın tıbbi aromatik bir bitki olarak Isparta başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde yetiştirildiğini belirten Yavaş, "Hem ilaç sanayinde hem de turizm bölgelerinde katma değer üreten, insanların fotoğraf çektirdiği harika bir bitki. Çok yıllık bir bitki. 10 yıl boyunca aynı fidan duruyor ve her yıl biçilerek tekrar ürün veriyor." dedi.

Yavaş, Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi'nde lavanta üretimiyle bağlantılı faaliyetler gerçekleştirildiğini anlattı.

Merkez bünyesinde kadınların, engellilerin Sındırgı'nın dünyaca ünlü Yağcıbedir halısının desenlerini işleyerek çeyizlik lavanta keseleri ürettiğini aktaran Yavaş, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yapılan bu bahçede BAÇEM olarak bildiğimiz, Burhaniye'deki o alanda yağını çıkartıp esans olarak insanlara veriliyor. İlçemizde bulunan arı yetiştiricileri de kovanlarını lavanta bahçelerinin yanına getirerek lavanta balı alıyor." ifadelerini kullandı.

"İlçemizin tanıtımında etkili oldu"

"Mor tarla"nın ziyaretçilerinden Kezban Demiröz de lise mezuniyet fotoğraflarının çekimi için eşsiz güzellikteki bu lavanta bahçesini tercih ettiğini dile getirdi.

Emekli öğretmen Lütfü Keser, uzaktan bahçeyi görünce merak edip gezmek istediklerini belirtti.

Keser, bahçenin Sındırgı'ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaklaşık 20 yıldır fotoğrafçılık yapan İbrahim Sığınç, daha önce düğün fotoğraflarını stüdyo ortamlarında, kapalı alanlarda çektiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Şimdi dış mekanlarda çekiyoruz. 2013'ten itibaren düğün fotoğraflarını çekmek için Alaçatı, Cunda gibi birçok yere gidiyorduk. Belediyemizin yaptığı lavanta bahçesi sayesinde artık birçok çiftimiz burayı talep ediyor. Civar illerden de talep gelmeye başladı. İlçemizin tanıtımında etkili oldu."

Şahin Yaşar ise eşiyle fotoğraf çektirmek için geldikleri bahçede çok güzel kareler çıktığını vurguladı.

Engelli kızını moral bulması için lavanta bahçesine getiren Halime Eren, "Çok da memnun oldum geldiğime. Çok güzel bir yer, çok hoşumuza gitti." değerlendirmesinde bulundu.

2 yaşına girecek oğlunun fotoğraflarının çekimi için lavanta tarlasını tercih eden Mehmet Eryılmaz da "Buraların böyle güzel olması çocuklarımız için, bizim için ayrı bir sosyal faaliyet için güzel." diye konuştu.

Balıkesir, Sındırgı, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat En özel anların dekoru 'mor tarlalar' - Son Dakika

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