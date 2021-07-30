Üye Girişi
Ender görülen müzik yeteneğine sahip otizmli genç, üniversiteden mezun oldu - Son Dakika

Ender görülen müzik yeteneğine sahip otizmli genç, üniversiteden mezun oldu

30.07.2021 12:12
Ender görülen müzik yeteneğine sahip otizmli genç, üniversiteden mezun oldu, System.String[]

Müzik dünyasında "absolut", "perfect pitch" veya "mutlak kulak" olarak isimlendirilen, referans sese ihtiyaç duymadan bir sesin nota değerini söyleme becerisine sahip otizmli Raci Demir, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nü tamamlamayı başardı.

Müzik dünyasında "absolut", "perfect pitch" veya "mutlak kulak" olarak isimlendirilen, referans sese ihtiyaç duymadan bir sesin nota değerini söyleme becerisine sahip otizmli Raci Demir, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nü tamamlamayı başardı.

California Üniversitesinin sınavından tama yakın puana alan, notalarına bakmadan sayısız parçayı keman, piyano, akordiyon, çello gibi müzik aletleriyle çalabilen otizmli Raci Demir (23), toplumsal ön yargılarla başlayıp hukuki mücadelelerle süren eğitim hayatının sonunda üniversite diplomasını aldı.

Otizmli olduğu için bazı okullara kabul edilmeyen Raci Demir, ortaokuldan sonra girdiği yetenek sınavlarında başarılı olunca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesine girdi.

Demir, lise eğitiminin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nün ilk yetenek sınavını geçti.

Yetenek sınavının ikinci aşamasını da geçen ancak sınav notu açıklanmayan ve bu nedenle okula kaydı yapılmayan Raci Demir adına İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi babası Prof. Dr. Cengiz Demir, İzmir 6. İdare Mahkemesine başvurdu.

Oy birliği ile alınan kararda, Raci Demir'in özel yetenek sınavında başarısız sayılarak kendisine kayıt hakkı tanınmamasına ilişkin işlemin durdurulması istendi.

Mahkeme kararıyla yeniden müzik eğitimine başlayan Raci Demir, 3,5 yıl sonra tüm derslerden başarıyla geçerek mezun oldu.

Raci Demir, AA muhabirine, müzik öğretmeni olabildiği için büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Demir, "Otizmli bireylere ve ailelerine mücadele etmelerini tavsiye ediyorum. Toplumdaki üniversite mezunu otizmli sayısının artmasını umut ediyorum." dedi.

Yalnız yaşıyor, spora gidiyor, çalışıyor

Raci'ye sosyal yaşamında en büyük desteği veren babası Prof. Dr. Cengiz Demir, çocuklarındaki müzik yeteneğini henüz 5-6 yaşındayken fark ettiklerini ve onu bu alana yönlendirdiklerini ifade etti.

Raci'nin müzik dehası olduğunun tespit edilmesine rağmen birçok okula otizmli olduğu gerekçesiyle alınmadığını belirten Demir, "Hukuki bir mücadelemiz de oldu. Sonuçta kazandı ve üniversiteye kayıt yaptırdı. Hukuki mücadeleyle geçen bir dönemde alamadığı dersleri de alttan alarak okulu 3,5 yılda tamamladı. Okuldaki arkadaşları, öğretmenleri bu süreçte çok yardımcı oldu ve Raci de 80'in üstünde not ortalamasıyla büyük bir başarıya imza attı." dedi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'dan da destek aldıklarını dile getiren baba Demir, şöyle devam etti:

"Raci üniversiteyi tamamladı ve müzik öğretmeni oldu. İlk dersi de otizmin ne olduğunu öğretmek oldu. Arkadaşları, hocaları artık otizmli bir bireye nasıl davranacaklarını biliyorlar. Raci orada öğrenci oldu diye okul yıkılmadı, zarar görmedi, 3,5 yılda okulunu tamamlaması da bunun en güzel örneği. Topluma da çok şey öğretti Raci, özel çocuklara nasıl davranılması gerektiğini öğretti."

Demir, oğlunun tek başına yaşadığını, ayakta durduğunu, çalıştığını ve spor salonuna gittiğini, otizmli bireylere şans tanındığında çok güzel başarılara imza atılabileceğini kanıtladığını ifade etti.

Cengiz Demir, öğretmen olarak görevlendirilmese bile resmi kurumlarda engelli kadrosunda istihdam edilmesi halinde Raci'nin başka insanlar için rol model olabileceğini de sözlerine ekledi.

Ender görülen müzik yeteneğine sahip otizmli genç, üniversiteden mezun oldu
Ender görülen müzik yeteneğine sahip otizmli genç, üniversiteden mezun oldu
Ender görülen müzik yeteneğine sahip otizmli genç, üniversiteden mezun oldu
Ender görülen müzik yeteneğine sahip otizmli genç, üniversiteden mezun oldu
Ender görülen müzik yeteneğine sahip otizmli genç, üniversiteden mezun oldu

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Üniversite, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ender görülen müzik yeteneğine sahip otizmli genç, üniversiteden mezun oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Manisa'da 2 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti! Çocukluk arkadaşını sırtından vurup öldürdü 12:26 Manisa'da 2 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti! Çocukluk arkadaşını sırtından vurup öldürdü Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi 12:02 Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok 11:57 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok
TFF'nin fidan projesine bir tepki de ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz'den geldi 11:44 TFF'nin fidan projesine bir tepki de ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz'den geldi Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı 11:08 Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı 10:42 Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Şu anda aktif olan yangınlarda iyiye gidiş var, 57 nokta kontrol altına alındı 10:31 Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Şu anda aktif olan yangınlarda iyiye gidiş var, 57 nokta kontrol altına alındı 25 yaşındaki Şahin itfaiyeye su taşırken can verdi! Son paylaşımı yürek parçaladı 10:13 25 yaşındaki Şahin itfaiyeye su taşırken can verdi! Son paylaşımı yürek parçaladı

Son Dakika Haberleri
12:30 Isparta'da dayı ile yeğenini öldüren çoban konuştu: Dövecekler diye korktum, ateş ettim
12:25 Manisa'da 2 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti! Çocukluk arkadaşını sırtından vurup öldürdü
12:17 Son Dakika! Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı
12:01 Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi
11:59 Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim
11:56 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok
11:44 TFF'nin fidan projesine bir tepki de ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz'den geldi
11:40 Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu
11:18 Milli judocumuz Kayra Sayit, Güney Koreli rakibini yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı
11:04 Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım
Isparta'da dayı ile yeğenini öldüren çoban konuştu: Dövecekler diye korktum, ateş ettim Isparta'da dayı ile yeğenini öldüren çoban konuştu: Dövecekler diye korktum, ateş ettim         
12:31
Son Dakika! Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı Son Dakika! Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı         
12:17
Haluk Levent, Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim         
11:59
Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar         
11:50
Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu         
11:41
Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım         
11:04
Rusya'dan sonra bir destek de Azerbaycan'dan! Yangın söndürme çalışmaları için ekip gönderecekler Rusya'dan sonra bir destek de Azerbaycan'dan! Yangın söndürme çalışmaları için ekip gönderecekler         
10:37
Sarıklı görüntüleriyle gündem olan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı Sarıklı görüntüleriyle gündem olan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı         
10:17
Dehşet veren anlar! İntihar eden gencin son sözü Dehşet veren anlar! İntihar eden gencin son sözü "Geliyorum beyler" oldu         
10:07
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yangın bölgesine gitti! Mağdur vatandaşlar tepki gösterdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yangın bölgesine gitti! Mağdur vatandaşlar tepki gösterdi         
09:52
Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?         
09:34
Sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi: Yangına müdahale için hazırız Sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi: Yangına müdahale için hazırız         
21:23
Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak         
20:29
Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi         
17:33
Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti         
16:59
Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız         
16:49
Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 12:48:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ender görülen müzik yeteneğine sahip otizmli genç, üniversiteden mezun oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement