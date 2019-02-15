Endonezya, Avrasya Ekonomik Birliği ile Ticari İlişkileri Artıracak
53 dakika önce
Endonezya, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerle ekonomik iş birliğini genişletecek.
Endonezya, Avrasya
Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerle ekonomik iş birliğini genişletecek.
Republika gazetesinin haberine göre, Endonezya Ticaret Bakanı
Enggartiasto Lukita ve Avrasya Ekonomik Birliğinin Entegrasyon ve Makroekonomi Bakanı Tatyana Valovaya başkent Cakarta
'da bir araya geldi.
Lukita ve Valovaya yaptıkları görüşmede, Endonezya ve AEB ülkeleri arasında ticari ilişkilerin artırılması amacıyla bu yıl içinde iş birliği anlaşması imzalanması yönünde mutabakata vardı.
İki taraf arasında 2017 yılı itibarıyla ticaret hacminin 2,79 milyar dolar olduğunu belirten Lukita, iş birliği anlaşmasıyla gelecek 5 yıl içinde karşılıklı ticaret hacminin ikiye katlanmasını beklediklerini ifade etti.
Valovaya ise Endonezya'nın AEB üyesi Rusya
, Kazakistan
, Belarus
, Ermenistan
ve Kırgızistan
ile daha detaylı görüşmelerin ardından yapılacak iş birliğinin, serbest ticaret anlaşmasına dönüşmesi konusunda kapının açık olduğunu kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:02 Kaynak: AA
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