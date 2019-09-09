Son Dakika Haberleri: Endonezya'da orman yangınları günlük yaşamı zorlaştırıyor
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Endonezya'da orman yangınları günlük yaşamı zorlaştırıyor

2 saat önce

Endonezya'nın Jambi eyaletinde, orman ve çalılık alandaki yangınların hava kalitesini düşürmesinden dolayı okullar kapandı.

Endonezya'da orman yangınları günlük yaşamı zorlaştırıyor, System.String[]

Endonezya'nın Jambi eyaletinde, orman ve çalılık alandaki yangınların hava kalitesini düşürmesinden dolayı okullar kapandı.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Jambi eyaletinde geçen aydan bu yana süren orman ve çalılık alandaki yangınlardan yayılan dumanın sağlığı tehdit etmesi üzerine eğitime geçici süreyle ara verildi.

Bölgedeki yetkililer, dün yapılan incelemelerde havadaki zararlı parçacık miktarını ölçen PM 2,5 oranın 500'ü geçmesi üzerine belli yerlerde okulların kapatılması kararı aldıklarını açıkladı.

Halktan, uzun süreli açık hava aktivitelerini sınırlandırması çağrısı yapan yetkililer, dışarı çıkacaklara koruyucu maske takılması uyarısında bulundu.

Açe, Kalimantan, Doğu Nusa Tenggara ve Riau gibi ülkenin çeşitli bölgelerinde de çıkan ve uzun süredir devam eden yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Endonezya'daki orman yangınları ve neden olduğu yoğun duman Malezya, Singapur ve Tayland gibi komşu ülkeleri de olumsuz etkiliyor.

Ülkede özellikle mayıs ile eylül arasında yaşanan kurak mevsimin yanı sıra çiftçilerin devletin izni olmadan arazi açmak amacıyla yaktığı ateşler yangınlara neden oluyor.

CHP Parti Meclisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:58 Kaynak: AA
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