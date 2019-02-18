Enerji Bakanı Dönmez: "Doğu Akdeniz Bize Ümit Veren Bir Potansiyel İçeriyor"

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, "Doğu Akdeniz
diğer keşiflerin yapılmasıyla birlikte bize ümit veren bir potansiyel içeriyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Geçtiğimiz yıl Türkiye Petrolleri
70 civarında sondaj gerçekleştirdi. Bu sene iki katına çıkaracağız. En büyük keşfimiz denizde olacak." dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl Türkiye Petrollerinin yaklaşık 70 civarında sondaj gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu sene hem denizde hem karada onu iki katına çıkaracağız. En büyük keşfimiz inşallah denizde olacak." dedi. Sakarya
'nın Serdivan
ilçesindeki AK Parti
Seçim İrtibat Ofisi açılışına katılan Dönmez, AK Parti'nin sadece hükümette attığı başarılı adımlarla anılmadığını, belediyecilikte de marka şehirler çıkartan bir parti olduğunu söyledi. Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 1994'te İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde İstanbul'un "mega kent" değil, "mega köy" olduğunu dile getirdi.
Petrol ve doğal gaz açısından da rezervlerin çok tatminkar olmadığını, toplam petrol ihtiyacının yüzde 8'inin üretilebildiğini, doğal gazda ise bu oranın yüzde 2'lerde olduğunu belirten Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yılmadan, sondaj sayımızı arttırmak suretiyle hem petrolde hem gazda küçük büyük demeden ekonomiye kazandırmanın gayreti ve çabası içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıl milli kuruluşumuz Türkiye Petrolleri yaklaşık 70 civarında sondaj gerçekleştirdi. Bu sene hem denizde hem karada onu iki katına çıkaracağız. En büyük keşfimiz inşallah denizde olacak. Fatih sondaj gemimizi bildiğiniz gibi filomuza kattık. Geçtiğimiz yıl çalışmalara başladık ekim ayında, şu anda artık kaynak noktasına ulaşmaya oldukça yaklaştık 4 bin 200-4 bin 300 metrelerdeyiz. Hedefimiz 5 bin-5 bin 500 metreler. Var mı yok mu bilgisini önce merak ediyoruz. Varsa keşfin büyüklüğü, rezervin kalitesiyle alakalı çalışmalar yapacağız. Doğu Akdeniz bu açıdan diğer keşiflerin yapılmasıyla birlikte bize ümit veren bir potansiyel içeriyor" diye konuştu.
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