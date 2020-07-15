Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 15 Temmuza özel ışıklandırma - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 15 Temmuza özel ışıklandırma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 15 Temmuza özel ışıklandırma -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından "Türkiye'nin Enerjisi Darbelere Geçit Vermiyor" ışıklandırması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "15 Temmuz yüzyıllar geçse de asla unutulmayacak bir ihanet hareketi" Enerji ve...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 15 Temmuza özel ışıklandırma

Son Dakika: 15 Temmuz'dan bu yana 99 bin 66 operasyon yapıldı
Barolara ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından " Türkiye'nin Enerjisi Darbelere Geçit Vermiyor" ışıklandırması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez:

"15 Temmuz yüzyıllar geçse de asla unutulmayacak bir ihanet hareketi"

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe özel ışıklı bir animasyon gösterisi gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 4'üncü yılına özel "Türkiye'nin Enerjisi Darbelere Geçit Vermiyor" sloganıyla ışıklı bir animasyon gösterisi yansıtıldı. Işıklı animasyon gösterisinde 20 bin lümen lazer projeksiyon, 7 lazer ve 106 parça ışık kullanıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ışıklı gösteriden sonra yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Dönmez, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 4. yılı vesilesiyle bir dizi program düzenlediğini bildirdi. Dönmez, "15 Temmuz şehidimiz Cuma Dağ'ın adını verdiğimiz MTA Cuma Dağ Tarih ve Tabiat Müzesi'ni ziyaret ettik. Şehidimizin adına yakışır bir yer olması için incelemelerde bulunduk. Cuma Dağ, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde darbecilere karşı direnirken atılan bombalar sonucu şehadet mertebesine erişti. Cuma kardeşimizle birlikte 251 şehidimiz ay yıldızlı bayrağımız göklerden hiç inmesin, ezan-ı Muhammedi kıyamete kadar bu semalarda yankılansın diye canlarını feda ettiler. O gece aziz milletimiz, Türkiye'nin dört bir yanında, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla nefretini top, tüfek ve her türlü teçhizatla kusan hainlere geçit vermedi. 15 Temmuz yüzyıllar geçse de asla unutulmayacak bir ihanet hareketiydi. Can verdik, şehitler verdik ancak bu cennet vatanı hainlere teslim etmedik. O gece şehadete eren vatan evlatlarından Allah razı olsun" dedi.

BOREL için de 15 Temmuz'a özel bir tasarım hazırlandığını ifade eden Dönmez, "Sadece Ankara'da değil, geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Hidroelektrik Santralimizin duvarlarına da benzer bir uygulamayı yansıttık. Nerede olursak olalım; zaman, mekan fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek. BOREL için de 15 Temmuz'a özel bir tasarım hazırlandı. Sınırlı sayıda özel olarak üretilen dezenfektanlar ücretsiz, hatıra amaçlı dağıtılacak" açıklamasında bulundu.

Fatih Dönmez, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 02:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 15 Temmuza özel ışıklandırma - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

09:24 Son Dakika: 15 Temmuz'dan bu yana 99 bin 66 operasyon yapıldı 08:51 Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı 08:19 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 07:41 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 02:11 ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:04 Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 20:47 Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı 20:42 Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 17:17 Koronaya inanmayan ve "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü 16:54 Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Son Dakika: 15 Temmuz'dan bu yana 99 bin 66 operasyon yapıldı
09:24
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
08:51
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
08:19
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
07:41
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
02:11
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
22:04
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
20:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 09:41:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 15 Temmuza özel ışıklandırma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]