Enerjisa Enerji'ye uluslararası arenada 21 ödül - Son Dakika
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Enerjisa Enerji'ye uluslararası arenada 21 ödül

15.08.2022 12:37
Enerjisa Enerji'ye uluslararası arenada 21 ödül

Enerjisa Enerji, dünyanın önde gelen ödül programlarından biri olarak kabul edilen ve iş dünyasının 'Oscar'ları olarak nitelendirilen Stevie Awards ödül programından kazandığı 21 ödülle Türkiye'nin en çok ödül kazanan şirketi olduğunu duyurdu.

Enerjisa Enerji, dünyanın önde gelen ödül programlarından biri olarak kabul edilen ve iş dünyasının 'Oscar'ları olarak nitelendirilen Stevie Awards ödül programından kazandığı 21 ödülle Türkiye'nin en çok ödül kazanan şirketi olduğunu duyurdu.

Yüzde 20'si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E. ON SE olan elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi Enerjisa Enerji, Stevie Awards ödül programından kazandığı toplam 21 ödülle Türkiye'nin en çok ödül kazanan şirketi oldu. The Stevie Awards for Great Employers ödül programı, tüm dünyada insan yönetimi, insan kaynakları ve eğitim&gelişim alanlarında dünyanın en iyi işverenlerini ödüllendiriyor.

Enerjisa Enerji, bu yıl 7.'si düzenlenen Stevie Awards for Great Employers ödül programında "Enerji Sektörünün En İyi İşvereni " ve "Yılın En İyi İK Ekibi" ödülünün yanı sıra "Teknoloji Gelişim Akademisi", "Kurumsal Satış Akademisi", "Satış Okulu", "VR Kabul Eğitimi", "Liderlik Gelişim Programları", "PATİKA Gelişim Programı", "AA+ Dijital İdari İşler", "Eşit Erişim" ve "Geleceğin Yolunda" projeleri ile 5 altın 7 gümüş 9 bronz ödül olmak üzere toplamda 21 ödüle layık görüldü. 26 ülkeden 950 üzerinde başvuru Dünya çapında farklı uzmanlıklardan 100'ün üzerinde profesyonelin jüri olarak görev yaptığı programda kazananlar jürilerin puanlarıyla belirlendi.

TEKNOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MERKEZLİ BİR STRATEJİ İLE İLERLİYORUZ

Uluslararası ödül programı Stevie Awards'tan elde ettikleri başarıdan büyük bir memnuniyet duyduğunu ve dünyada en çok ödül alan ilk 3 şirket arasında yer aldıklarını belirten Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, "Enerjisa Enerji olarak, stratejik öneme sahip olan elektrik dağıtım ve satış sektöründe insanı odağına alan, teknoloji ve sürdürülebilirlik merkezli bir strateji ile ilerliyoruz. Bu nedenle, teknoloji ve gelişim alanlarındaki projelerimizle aldığımız bu başarılı sonuç bizim için ayrı bir önem taşıyor. Kurumsal yönetim anlayışımız ve uygulamalarımızla sektöre öncülük ediyor, şeffaflığa ve tüm paydaşlarımıza eşit mesafede olmaya büyük önem veriyoruz. Bu nedenle, nitelikli insan kaynağımız sayesinde dünyanın ve ülkemizin atlattığı dalgalı dönemleri daha kolay atlattık" dedi.

Ödülle ilgili konuşan Enerjisa Enerji İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı Yakup Aydilek ise "İş dünyasının Oscar'ları olarak bilinen uluslararası ödül programı Stevie Awards'tan toplam 21 ödülle Türkiye'nin en çok ödül kazanan şirketi olduk. Enerjisa Enerji olarak geleceğe uyum vizyonumuz doğrultusunda, insan odaklı yeni nesil uygulamalarla kültürel yapımıza katkı sağlamak ve stratejik rekabet avantajı yaratmak amacıyla birçok ilke hep birlikte imza attık. Bu anlamda kendimizi sürekli geliştiriyor, daha iyiyi yakalamak için global trendleri takip ediyor ve var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vizyonla ortaya koyduğumuz projelerimizle Stevie Awards'tan birçok ödüle layık görülmemiz bizler için oldukça gurur verici" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Sabancı Holding, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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