Enes Kanter: Suikasttan Korkuyorum, İngiltere'ye Gelmeyeceğim

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York Knicks 'te forma giyen Enes Kanter, 17 Ocak'ta Londra 'da oynanacak Washington Wizards maçında forma giymeyeceğini, İngiltere 'ye de gelmeyeceğini açıkladı. BBC'ye konuşan Kanter, bu kararına gerekçe olarak, "suikasta uğramaktan korkmasını" gösterdi.Enes Kanter, BBC Radyosu'nda yayımlanan Newsbeat adlı programa telefonla bağlanarak soruları yanıtladı."Türk hükümeti bana kafayı takmış" diyen Kanter, ayrıca şu ifadeleri kullandı:"(Cumhurbaşkanı) Erdoğan'a karşı yüksek sesle konuşuyorum. Bu nedenle kendimi güvende hissetmiyorum. Harry Potter 'ı çok sevdiğim, Londra'ya gelip her yerini gezmeyi çok istediğim için bu çok üzücü ama bu riski göze alamam.""Erdoğan'ın Londra'da bana yönelik bir operasyon yapacağını sanmıyorum" diyen Kanter, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kendisinin ( Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın) birçok çılgın destekçisi var. Paranoyak olduğumu söyleyebilirsiniz ama bu riski almak istemiyorum. Takımımın güvenlik sorumlusu bana, Londra'ya gidersem odamdan çıkamayacağımı ve hiçbir aktiviteye katılamayacağımı söyledi."Gittikçe daha fazla ölüm tehdidi alıyorum, son birkaç günde yüzlerce aldım. Ama açık sözle konuşmaya devam edeceğim, Türkiye 'de neler olduğunu tüm dünyanın bilmesini istiyorum. Bu basketboldan da, NBA'den de daha büyük bir şey."Kanter daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Yüzyılımızın Hitler 'i" demişti. Babası Mehmet Kanter tutukluEnes Kanter ABD 'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fethullah Gülen'i defalarca ziyaret etmişti.Babası Mehmet Kanter de 2017'de Gülen Yapılanmasına üye olduğu gerekçesiyle "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.Enes Kanter'in Türkiye pasaportu aynı yıl iptal edilmişti. New York Knicks: Enes Kanter'in vize sorunu var BBC'ye konuşan NBA Sözcüsü Mike Bass, bugüne dek ABD dışında yüzlerce NBA maçı oynandığını, bunun "emsalsiz" ve "eşi benzeri olmayan" bir durum olduğunu söyledi.New York Knicks ise Enes Kanter'in Londra'daki maçta forma giyemeyecek olmasının nedeninin güvenlik kaygısı değil, vize sorunu olduğunu açıkladı.Kanter ise BBC'ye verdiği röportajda, bu açıklamayı reddetti:"Bu bir vize sorunu değil. Tabii çıkıp 'Enes Kanter öldürülebilir' demeyeceklerdi. Takım arkadaşlarımın üzerinde negatif enerji olmaması için vize meselesi olduğunu söylemek istediler. Ben gerçekten güvenliğimden endişe duyuyorum, takımım da öyle. Tahminimce, Knicks çıkıp bunu söyleseydi faydası olurdu."New York Knicks yetkilileri, Kanter'in iddialarına yanıt vermedi.İngiltere İçişleri Bakanlığı da bireysel dosyalarla ilgili yorum yapmayacağını açıkladı.Kanter ise İngiltere hükümetinin kendisine güvenlik garantisi vermesi halinde, Londra'daki New York Knicks-Washington Wizards maçında forma giymek için takımıyla tekrar konuşabileceğini söyledi.