Engellere karşı pedal çevirdiler - Son Dakika

Görme engelli bireylerin katılımıyla, iki kişinin pedal çevirerek kullanabildiği çift kişilik bisikletler olan tandemlerle şehir turu yapıldı.

Mersin Yenişehir Belediyesi,MERBİSDER ve Türkiye Görme Engelliler Derneği Mersin Şubesi "Pedala engel yok" sloganıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Gönüllü bisikletçilerin kaptanlığında tandem bisikletlerle yapılan etkinlikle görme engelli bireyler engellere karşı pedal çevirdi. Farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinliğe vatandaşlarda bisikletleriyle katıldı.

Görme engelli bireyler Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda başlayan bisiklet turuyla Yenişehir sınırları içerisinde kilometrelerce pedal çevirdi. Yenişehir'i engelli bireyler için erişilebilir bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Mersin Yenişehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal yaşamda aktif olarak yer alabilmelerini sağlayacak etkinlikler de düzenlemeye devam ediyor. Yaşamın her alanında engelli bireyler için engelleri ortadan kaldıklarını ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, en büyük engelleri farkındalık oluşturarak aşabileceklerini söyledi.

Demir "Sadece 3 Aralık'ta değil, hep hatırlanmayı istiyoruz."

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e destekleri nedeniyle teşekkür eden Türkiye Görme Engelliler Derneği Mersin Şube Başkanı Raif Demir,"Daha önce de Mersin Bisiklet Derneğimizle 10 Kasım'da Ata'ya saygı etkinliği düzenlemiştik. Bugün de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde yine bir farkındalık etkinliği yapmak istedik. Çünkü,3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlanılacak bir gün değil, farkındalık yaratılacak bir gün. Bu yüzden biz de bu etkinlikte buluştuk. Yenişehir Belediyemiz de destek verdi, Belediye Başkanımıza ve MERBİSDER Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Türkiye Engelliler Derneği Mersin Şubesi olarak hep birlikteyiz. Bu tür etkinlerde yine buluşacağız. Ve son olarak sadece 3 Aralık'ta değil, hep hatırlanmayı istiyoruz." dedi.

Kutlama değil, farkındalık!

Güzel duygular içerisinde olduklarını söyleyen MERBİSDER Başkanı Süleyman Uygun"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kutlama yapmıyoruz, farkındalık yaratmak için MERBİSDER olarak Türkiye Engelliler Derneği Mersin Şube Başkanımız Raif Demir ve Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit işbirliğiyle bugün bir bisiklet turu gerçekleştireceğiz. 5 görme engelli hemşehrimizle şehir turu yapacağız. Hep birlikte güzel duygular içerisindeyiz. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz." İfadelerini kullandı.