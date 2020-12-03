Engellerini gazetecilikle aşıyorlar - Son Dakika

Engellerini gazetecilikle aşıyorlar

03.12.2020 09:37
Engellerini gazetecilikle aşıyorlar, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 6 yıldır yayımlanan haftalık yerel bir gazete ile dergi çıkaran medya kuruluşunun muhabirliğini, görme engelli Namık Tuncel ile aynı zamanda gazetenin imtiyaz sahibi de olan ortopedik engelli Suat Salgın yapıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 6 yıldır yayımlanan haftalık yerel bir gazete ile dergi çıkaran medya kuruluşunun muhabirliğini, görme engelli Namık Tuncel ile aynı zamanda gazetenin imtiyaz sahibi de olan ortopedik engelli Suat Salgın yapıyor.

Ulusal ve uluslar arası haber ajanslarıyla, ulusal ve yerel gazetelere Ayvalık'tan haber gönderen Salgın'ın 6 yıl önce yayımlamaya başladığı "Medya Ayvalık" adlı haftalık yerel gazete ve 21. sayısı çıkan aylık dergide kendisi dışında görme engelli Tuncel çalışıyor.

Yaklaşık 14 yıldır gazetecilik yapan 48 yaşındaki Salgın'ın üç tekerlekli motosikleti ve iki koltuk değneğiyle ortaya koyduğu azme destek olan Tuncel, engelliler başta olmak üzere birçok kişiye örnek oluyor.

Salgın, 1,5 yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle bir bacağını kullanamaz hale geldiğini belirterek, 14 yıldır; biri uluslar arası, ikisi ulusal haber ajansları olmak üzere birçok ulusal ve yerel gazetelerin Ayvalık temsilciliğini yaptığını söyledi.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan Salgın, 6 yıldır yaşadıkları zorluklara rağmen yerel gazete ve aynı adı taşıyan kuşe ofset baskılı dergi çıkardıklarını belirterek, "Ulaşımımı 3 tekerlekli motosikletimle sağlıyordum. Ancak arıza yapınca 2 tekerlekli bir motosikletle haberlere gidip gelmek zorunda kaldım. Yürürken ve haber yaparken de en büyük destekçim koltuk değneklerim. Yürümeme yardımcı oluyorlar, yeri geliyor tripodum oluyorlar. Görme engelli arkadaşım Namık Tuncel de muhabir olarak görev yapıyor. Kör topal gazete çıkarıyoruz. Amacımız Ayvalık'a ülkeye hizmet etmek. Her şey güzel olsun mantığıyla hareket ediyoruz. Doğal olarak da yeri gelince eksikleri söylüyoruz, eleştiriyoruz. Birimiz görme diğerimiz yürüme engelli. Gazete dağıtıcılarımız bile engelli. Haliyle bu işi yapacağımıza pek inanamıyorlar."dedi.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nda yönetici ve Ayvalık'ta uzun yıllar Birlik Ortopedik Engelliler Derneği'nin başkanlık görevlerinde bulunduğunu aktaran Salgın, "Ben engelli bireye acınmaması gerektiğini hatta aksine fırtsa verilmesi gerektiğine inanıyorum. Bugün biz dünyanın en zor mesleklerinden biri olan gazetecilik mesleğini görme engelli arkadaşımla birlikte yürütebiliyorsak, imkan verildiğinde pek çok engelli birey gazetecilik gibi pek çok zor meslekte çok büyük başarılara imza atabilir. Yeter ki engellilere güvenin ve asla acımayın" diye konuştu.

Alman uyruklu eşi O'nun gözü-kulağı her şeyi

54 yaşında ve 2 çocuk babası Namık Tuncel'in neredeyse gözü, kulağı, eli ve bacağı konumunda olan Alman eşi Sandy Tuncel ise bir an bile olsa eşini yalnız bırakmayarak O'nun başarısındaki en büyük paya sahip.

25 yaşındayken alkollü bir sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve iki gözünü kaybeden Namık Tuncel; Almanya'nın Münih kentindeki özel bir klinikte tedavi görürken tanıştığı ve kısa süre sonra da evlendiği tıp doktoru Sandy'nin yardımıyla 15 yıldan bu yana hayatın her zorluğunun üstesinden gelmeyi başarıyor.

İki gözünü trafik kazasında yitirmesinin ardından kendisini Türkiye'deki trafik kazalarının önlenmesi için mücadeleye adayan Tuncel, 7 yıl önce kurduğu Adil Sosyal Tüm Engelli Dostları (ASTED) Grubu'nun genel koordinatörlüğünü yürüterek, toplumda engelli farkındalığı ve trafik kazalarının önlenmesinde en önemli adımın minik öğrenciler olduğuna inanıyor, onlara yönelik sürdürdüğü trafik eğitim çalışmalarıyla da dikkatleri üzerinde topluyor.

Gönüllü eğitim çalışmalarında; kah eşi Sandy ile çift kişilik bisiklete binerek, engelli farkındalığı için soğuk ve kar yağışına aldırmadan pedal çevirerek Ankara'da yetkililere ulaşan Namık Tuncel, çoğu zamanda kendi imkanlarıyla yaptırdığı karavan mutfak arabada ünlü sanatçıları ağırlayarak, onlara yemek yaptırıp, toplumda engellinin yerini tartışıyor.

5 yıldan bu yana Ayvalık'ta Medya Ayvalık Gazetesi'nde gönüllü muhabirlik yapan Namık Tuncel, eşi Sandy ile çektiği haber videolarını bu gazetenin web sayfası aracılığıyla her gün binlerce takipçisiyle paylaşıyor.

İnternette adeta fenomen haline gelen görme engelli muhabir Tuncel, durmak ve yılmak bilmeyen enerjisiyle başarıdan başarıya koşuyor.

Eşinin kullandığı otomobilinin yanı sıra, koluna giren eşi ve elindeki beyaz bastonuyla dağ, tepe her türlü engebeli arazide haber peşinde koşan görme engelli muhabir Namık Tuncel muhabirimize yaptığı açıklamada, başarısındaki en büyük payın eşi Sandy'e ait olduğunu söyledi.

Gazeteciliğe yaklaşık 4 yıl önce ortopedik engelli Suat Salgın'ın teşvikiyle başladığını anlatan Tuncel, "Gazetecilik mesleğini çok merak ediyordum. Suat da bana, 'Ben ortopedik engelli olarak yapabiliyorsam, sende çok rahat yapabilirsin' demesiyle başladım. Kendisinden eğitimler alarak başladığım gazetecilikte, asıl amacım; bir engelliye fırsat verildiğinde her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini kanıtlayabilmekti. Gazetecilik gerçekten çok zor bir meslek. Sorumluluk isteyen bir meslek. Sadece haberin peşinde iş olsun diye değil, o haber konusunu gerçekten araştırarak ve yaptığımız haberin beraberinde getirdiği toplumsal sorumluluğu da göz önünde bulundurarak yola çıkıyoruz. Eşim Sandy, benim görmeyen gözüm, elim, ayağım, her şeyim bu konuda. Ben görme engelli olduğum için haber çekimleri sırasında insanların yüz ifadelerini görebilme şansım ne yazıkki olamıyor. Oysa o yüz ifade ve mimiklerini tam zamanında yakalamak gerekiyor. Olan biten her şeyi tam zamanında yakalamak gerekiyor. Bu yüzden de gazetecilik, herkesin yapabileceği bir iş değil." dedi.

'Körü kovduk, bu kez de topalı geldi'

Gittikleri haberler sırasında bazen insanların da şaşkın kaldıklarını belirten Tuncel, "Gazetemizde çalışan diğer arkadaşlarımızda engelli olduğu için aramızda engelli olmayan tek insan eşim. Bu işe ilk başladığım zamanlarda, insanlar beni görme engelli olduğum için ciddiye almıyorlardı. Benim ardımdan aynı habere; gazetecilikte çok ciddi başarılara sahip ortopedik engelli gazeteci arkadaşım Suat Salgın da gelince; bu kez haberini yapacağımız insanlar, 'Körü kovduk, bu kez de topalı geldi' şeklinde şakacı bir tavır takınabiliyorlardı. Ama şimdi Edremit Körfezi'nde bizi herkes tanıyor. 4 yıldan bu yana bölgenin siyasetçileri, kaymakamları, belediye başkanları, resmi kurumların amir ve memurlarıyla yaptığımız haberlerin ardından, insanlar bizi ciddiye almaya başladılar. Artık sorunsuz bir şekilde habere gidip, oradan istediğimiz görsel ve bilgileri alabiliyoruz" diye konuştu.

Tuncel'in Alman uyruklu eşi Sandy memnun

Görme engelli gazeteci Namık Tuncel'in adeta kolu kanadı olan Alman uyruklu eşi Sandy ise; gazetecilikte daha çok kamera ve fotoğraf çekimi yaptığını anlattı.

Uğrunda Almanya'daki işini ve kariyerini geride bırakarak Türkiye'ye gelip evlendiği eşi Namık Tuncel'in gazetecilik mesleğini yapmak istediğini söylediğinde, bu işin zor bir meslek olduğunu kendisine ifade ettiğini, ancak Namık'ın kararlı tutumu karşısında O'na 'hayır' diyemediğini kaydeden Sandy Tuncel, "Ben videoları ve fotoğrafları çekerken, O'da röportajları yapıyor. Ama bu işin güzel yanı; görme engelli eşimin hayatı gazeteciliğe başladıktan sonra çok değişti. Önce gazetecilik hakkında uzun araştırmalar yaptık. Sonra da bu işi engellilerin de yapması gerektiğine inandı. Bana, 'Bende gazetecilik yapmak istiyorum' dedi. Önceleri kaygılıydım ama şimdi ise bu işi ikimizde severek ve isteyerek yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Engellerini gazetecilikle aşıyorlar
Engellerini gazetecilikle aşıyorlar
Engellerini gazetecilikle aşıyorlar
Engellerini gazetecilikle aşıyorlar
Engellerini gazetecilikle aşıyorlar
Engellerini gazetecilikle aşıyorlar
Engellerini gazetecilikle aşıyorlar
Engellerini gazetecilikle aşıyorlar
Engellerini gazetecilikle aşıyorlar
Engellerini gazetecilikle aşıyorlar
Engellerini gazetecilikle aşıyorlar
Engellerini gazetecilikle aşıyorlar
Engellerini gazetecilikle aşıyorlar
Engellerini gazetecilikle aşıyorlar
Engellerini gazetecilikle aşıyorlar

Görme Engelli, Engelli, Ayvalık, Medya, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Engellerini gazetecilikle aşıyorlar - Son Dakika


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