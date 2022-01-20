Üye Girişi
Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi - Son Dakika

Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi

20.01.2022 14:41

Antalya'da bir sitede çalışan güvenlik görevlisine ''Fakir'' diyerek aşağılayan, engelli kızına da ''Fakirlik iğrençtir'' şeklinde hakaretlerde bulunan ilkokul öğretmeni A.Ö.'nün cezası belli oldu. Mahkeme öğretmenin 3 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının paraya çevrilmemesine karar verdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'nde 2019 Aralık ayında bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Halil Ayaz, sitede oturan ilkokul öğretmeni A.Ö.'nün siteden taşınanlardan kalan eşyaları ihtiyaç sahiplerine vermek üzere taşıdığı sırada yanına gelerek, "Bunları burada niye tutuyorsunuz, kaldırın. Fakirlerle uğraşmayın" sözleriyle kendisini aşağıladığı, daha sonra da otoparkta küçük kızıyla oynarken yine kendisine ''Fakirlik iğrençtir'' diyerek hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle ilkokul öğretmenliği yapan A.Ö. hakkında savcılığa hakaret ve mobbing uygulamaktan suç duyurusunda bulundu. Manavgat 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi, sanık A.Ö.'yü 5 ay hapisle cezalandırırken sanığın cezası 6 bin lira paraya çevrildi.

KIZINA YAPILANLARA KAYITSIZ KALAMADI

Mahkemenin kararının ardından Halil Ayaz, bu kez konuşma zorluğu çeken kızına karşı yapılan hakaretten dolayı A.Ö. hakkında dava açtı. Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına davacı Halil Ayaz, sanık A.Ö. ile tarafların avukatları ve tanıklar katıldı.

ÖĞRETMEN KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

A.Ö., Halil Ayaz'ın çocuğunun engelli olduğunu bilmediğini, mahkeme aşamasında öğrendiğini, Halil Ayaz'ın çalışmadan işe gelmeden para aldığını, birkaç site sakiniyle bu olayı ortaya çıkardığı için Halil Ayaz'ın kendisine husumet beslediğini, çocuğunun özel durumunu istismar ederek kendisinin cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen kadın öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası
Halil Ayaz.

3 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme, A.Ö.'yü hakaret suçundan 3 ay hapis cezası ile cezalandırırken, sanığın eylemi alenen gerçekleştirmesi nedeniyle cezasında 1/6 oranında artırım yaparak 3 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının paraya çevrilmemesine karar verdi.

"ÇOCUKLARIMIZA ZARAR VEREBİLİR"

Mahkemenin ardından açıklama yapan Halil Ayaz, adaletin yerini bulduğunu belirterek "Benim kendi adıma açtığım hakaret davası daha önce sonuçlanmış ve verilen 6 ay hapis cezası paraya çevrilmişti. Açtığımız 2. Dava bugün sona erdi. A.Ö.'yü 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme cezanın para cezasına çevrilmesine gerek olmadığına karar verdi. Milli Eğitim tarafından mahkemeye gönderilen yazıda şahsın kademe ilerlemesinin durdurulmasına dair disiplin cezası vermiş. Milli Eğitimin mahkemenin verdiği hapis cezasını da dikkate alarak yeni kararlar alacağına inanıyorum. Böyle bir kişinin öğretmen olarak çocuklarımıza verebileceği bir şey olmadığı gibi zarar vereceğine de inanıyorum" diye konuştu.

YORUMLAR
500

Hakaret, Mahkeme, Antalya, Engelli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi - Son Dakika


Merkez'in faiz kararına ekonomistler ne dedi: Bu ay Nas hükmü yok mu? Merkez'in faiz kararına ekonomistler ne dedi: Bu ay Nas hükmü yok mu?         
14:41
Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'den yeni dizi müjdesi! Disney için bir araya geliyorlar Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'den yeni dizi müjdesi! Disney için bir araya geliyorlar         
14:34
Asgari ücreti kabul etmeyen işverenler, çalışanlarından 1000 lira para istiyor! Asgari ücreti kabul etmeyen işverenler, çalışanlarından 1000 lira para istiyor!         
14:27
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te         
12:14
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti         
09:56
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24

Son Dakika Haberleri
14:41 Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi
14:40 Merkez'in faiz kararına ekonomistler ne dedi: Bu ay Nas hükmü yok mu?
14:34 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi
14:33 Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'den yeni dizi müjdesi! Disney için bir araya geliyorlar
14:32 Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler
14:27 Asgari ücreti kabul etmeyen işverenler, çalışanlarından 1000 lira para istiyor!
14:23 HDP'den muhalefete "Semra Güzel" tepkisi: İktidarın oyunlarına çanak tutuluyor
14:12 Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı, dolar/TL'ye nasıl yansıdı? İşte son rakamlar
14:10 Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz
14:09 Fatih Terim'in aklında Bayern modeli var! Başkan adayı olursa yönetimi eski sporculardan oluşacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 14:53:55. #1.13#
SON DAKİKA: Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement