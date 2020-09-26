Engelli dostu öveçler Çankaya Evi'nin temeli atılıyor - Son Dakika

Engelli dostu öveçler Çankaya Evi'nin temeli atılıyor

Çankaya Belediyesi, Sancak Mahallesinde içinde Çankaya Evi de bulunan Yeni Hizmet Binası'ndan sonra yeni bir Çankaya Evinin daha yapımına başlıyor.

Engelli dostu öveçler Çankaya Evi'nin temeli atılıyor, System.String[]

Çankaya Belediyesi, Sancak Mahallesinde içinde Çankaya Evi de bulunan Yeni Hizmet Binası'ndan sonra yeni bir Çankaya Evinin daha yapımına başlıyor.

Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi'nde bin 242 metrekare alan üzerine, engelli dostu bir yapı olarak inşa edilecek Öveçler Çankaya Evi'nin temeli 29 Eylül'de atılacak.

Çankaya Belediyesi pandemi nedeniyle bir süre ara verdiği yatırımlarını bir bir hayata geçiriyor. Geçtiğimiz hafta Sancak Mahallesi Turan Güneş Bulvarı üzerinde içinde Çankaya Evi, Kütüphane, Diş Polikliniği, Mali Hizmetler Bürosu, Hoş Geldin Masası bulunacak Yeni Hizmet Binasının temelini atan Çankaya Belediyesi, 29 Eylül'de yeni bir Çankaya Evi'nin daha yapımına başlayacak. Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi'nde temeli atılacak Öveçler Çankaya Evi bin 242 metrakere alan üzerine inşa edilecek. Yeni Çankaya Evi, 2 bodrum kat, zemin kat ve 1'inci kat olmak üzere toplam 4 katlı alanda hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Öveçler Vadisi giriş kısmında, Salkım Söğüt Sokak ile 1361'inci Sokak Kesişiminde inşa edilecek Öveçler Çankaya Evi, engelli vatandaşların kullanımına uygun olarak tasarlandı. Her kata asansörle ulaşabilecek engelli vatandaşların kolay kullanımı için tuvaletler de yapılacak. Öveçler Vadisini gören konumda 56 kişilik 110 metrekare büyüklüğünde kütüphanesi bulunacak Çankaya Evi'nde, hobi ve kişisel gelişim kursları için derslikler ve çok amaçlı salon da yer alacak.

Taşdelen: "Bizim siyasetimiz çalışmaktır"

Yeni bir Çankaya Evi'ni daha Çankayalılara kazandıracak olmanın heyecanını yaşadıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Biz istiyoruz ki halkımız her mahallede kolay erişebileceği merkezlerden belediye hizmeti alabilsin. Bu Çankaya Evimizle birlikte sayısı 29'a ulaşacak Çankaya Evlerimiz 21. Yüzyılın halkevleri olarak hizmet vermeye, halkımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek. Bizim düsturumuz, siyasetimiz çalışmaktır. Polemik yerine ürettiğimizle, projelerimizle, eserlerimizle, var olacağımızı biliyoruz. Siyasi görüşü ne olursa olsun tüm Çankayalıları baş tacı yaparak ve kalp kırmadan rekorlar kıran azmimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla yepyeni eserleri halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu. - ANKARA

Engelli dostu öveçler Çankaya Evi'nin temeli atılıyor

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 10:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Engelli dostu öveçler Çankaya Evi'nin temeli atılıyor - Son Dakika

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