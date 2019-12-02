"Engelli dostu" Sarper yazılımlarıyla umut oldu

Antalya'da, üniversiteyi kazandığı yıl görme yetisini tamamen kaybeden Sarper Arıkan, yaptığı yazılımlarla diğer engellilerin yaşamını kolaylaştırdı.

Makine Mühendisi Fahri ile ev hanımı Pervin Arıkan'ın oğlu Sarper, ilköğretim ve lise eğitiminin ardından 2003'te Akdeniz Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı.

Kayıt yaptırdığı üniversitede hayallerinin peşinden gitmek isterken retina yırtılması sonucu iki gözünü kaybeden Arıkan, eğitimine bir yıl ara verdi.

Türkiye'de ve Almanya'da 10 operasyon geçiren Arıkan, kornea nakline rağmen ışığa kavuşamadı.

Arıkan, 2004'te üniversiteye dönerek eğitimine devam etti. Teknolojik imkanlardan faydalanan, programları kullanabilmek için de İngilizce öğrenen Arıkan, 2009'te mezun olduğu üniversitede işe başladı.

Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi'nde 9 yıldır çalışan Arıkan, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için hayata geçirilen "Engelsiz Kampüs Projesi"ndeki başarısıyla takdir topladı.

Görme Engelli Yardımcı Destek Teknolojileri Eğitimi ve Uygulama Birimi'nin koordinatörü olarak görevini sürdüren Arıkan, arkadaşlarıyla görme engellilerin okuyamama sorununu çözebilmek için android işlemcisi bulunan tablet veya cep telefonu ürününün üzerine yapıştırılan etikete dokundurulduğunda özelliklerini sesli aktaran bir çalışmaya imza attı.

Görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak 2012, 2013 ve 2017'de üç kitap çıkaran Arıkan, 2013 ve 2014'te Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından en iyi web bilgilendirme alanında ödül aldı.

Hacettepe Üniversitesi'nde 2016'da Hamle İnovasyon ödülü alan Arıkan, aynı yıl Türkiye Bilişim YıIdızları yarışmasında ikinci oldu.

Arıkan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca düzenlenen ve bin başvurudan sadece 4 kişinin ödül aldığı "Engelsiz Üniversite Ödülleri"nde "Engelli Dostu" ödülü almaya hak kazandı.

Dünyadaki gelişmeleri kendi hayatına uyguladı

Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme engelli olmanın bir eksiklik değil, insanın diğerinden daha uzun ya da kısa olması gibi bir farklılık olduğunu söyledi.

Görme yetisini yüzde 100 kaybettiğini belirten Arıkan, "Ülkemizdeki ve yurt dışındaki olabilecek çözümleri araştırdım ama çözümü olmadı. 'Üniversiteyi nasıl okuyacağımı' düşündüm. Bilgisayar, dijital dokümanlar, kütüphane projelerini inceledim. Sınıfta gören bireylerle okudum ve başardım, 4 yılda mezun oldum." diye konuştu.

Dünyadaki gelişmeleri kendi hayatına uyguladığını ifade eden Arıkan, özellikle kolları olmayan bireyler için geliştirdiği, insan sesini tanıyarak sitelerin yönetilebileceği yazılımın Türkiye'de 50 üniversitede uygulandığını bildirdi.

Görme engelli bireylerin kendi yazılımlarını geliştirmesi için "uygulamaakademisi.com" sitesini kurduklarını belirten Arıkan, şunları kaydetti:

"Bu çalışma sayesinde görme engelli bireyler doğrudan kendi yazımlarını geliştirebilir. Çalıştıkları kurumlarda daha etkin rol oynayabilirler. Üç, dört yıldır bilgisayar eğitimi de veriyoruz. Görme engelliler çalıştıkları kurumlarda sadece santral memurluğu yapmasınlar, Excel, word kullansınlar, işlerinde yükselsinler istiyoruz. Geliştirdiğimiz yazılımlar sayesinde işinde yükselen çok arkadaşımız oldu. Görme engelli avukatlardan tutun tüm meslek gruplarında çalışanlar için kaynak oluşturuyoruz. 300'ü aşkın kullanıcımız var. 20 bini aşkın elektronik kitap var. Ar-Ge çalışmalarıyla yazılım, inovasyon üretmeye devam ediyorum."