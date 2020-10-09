Engelli genç kızın şiirini besteleyerek hayallerini gerçekleştirdi. - Son Dakika

Engelli genç kızın şiirini besteleyerek hayallerini gerçekleştirdi.

09.10.2020 11:19
Engelli genç kızın şiirini besteleyerek hayallerini gerçekleştirdi., System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinin yerel sanatçısı Erkan Erol, ilçede ikamet eden engelli Özlem Yıldız'ın yazmış olduğu şiiri besteleyerek genç kızın hayallerini gerçekleştirdi.

Muğla'nın Milas ilçesinin yerel sanatçısı Erkan Erol, ilçede ikamet eden engelli Özlem Yıldız'ın yazmış olduğu şiiri besteleyerek genç kızın hayallerini gerçekleştirdi. Sosyal medyadan klip eşliğinde yayınlanan "Hakkım Haramdır Sana" adlı şarkı dinleyicilerinden büyük beğeni topladı.

Milas Aydınlık Evler Mahallesi'nde ailesi ve kendisi gibi Friedreich Ataksisi hastası olan kardeşi Özer ile birlikte yaşayan 25 yaşındaki Özlem Yıldız, hayallerini yerel sanatçı Erkan Erol ile gerçekleştirdi. Yıldız, sosyal medyadan paylaştığı şiirlerini iletişime geçtiği Erkan Erol ile de paylaştı. Erol ise bunların arasından "Hakkım Haramdır Sana" adlı şiiri besteleyerek klip çekti. Yapılan bu çalışma hem Erol'un hem de Özlem Yıldız'ın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Takipçileri tarafından şarkı ve klip beğeni toplarken, yorumlarda Erol'a yapmış olduğu çalışma ve duyarlılığından dolayı teşekkür mesajları iletildi.

Çekilen klip ve hazırlanan şarkı ile ilgili açıklamalarda bulunan, şiir, şarkı sözü ve maniler yazdığını, el sanatlarıyla ilgili çalışmalarının olduğunu belirten Özlem Yıldız, "Milaslı Eko olarak tanınan Erkan Erol ile görüştüm. Onunla birlikte bir çalışmamız oldu. Kendim de sosyal medya sayfamdan şarkılar söylemeye çalışıyorum. ve ben şunu anladım ne olursa olsun hiçbir hayalden vazgeçmemek gerekiyor. Çoğu kişinin gerçekleştiremediği hayali ben Milaslı Eko sayesinde gerçekleştirdim. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

"2004 yılında Friedreich Ataksisi teşhisi konuldu"

Hastalığı ve tedavi süreciyle ilgili de bilgiler paylaşan Özlem Yıldız, 2004 yılında Friedreich Ataksisi teşhisi konulduğunu belirterek, "Hastalığım nedeniyle kalp sorunlarım başladı. Yürüme ve konuşmamda da bozulmalar oldu. İzmir Ege Üniversitesi doktorları tedavimin olmadığını fakat fizik tedavi görebileceğimi söylediler. Daha sonra ise yürüme yeteneğimi kaybettim ve sandalyeye bağımlı kaldım. Farklı hastanelere başvuramadık. Çünkü maddi sıkıntılarımız da var. Belki farklı hastanelerden farklı sonuçlar çıkabilir" diye konuştu.

"Özlem'in sesi olmaya çalıştım"

Erkan Erol, Özlem'in yazdığı şiirlerle beste yaparak Özlem'in sadece hayallerini gerçekleştirmekle kalmadı, onun için sosyal medya hesabından da sürekli yayınlar yaptı. Erol, son olarak bir röportaj yaparak Özlem için maddi durumu iyi olanlardan yardım talebinde de bulundu. Özlem Yıldız'ın sesi olmaya çalıştığını belirten Erol, "kardeşimizin sesi olmaya çalıştık. Gerekli görüşmelerimizi de yaptık. Hayırlısıyla gerekeni yapacağız. Sesimizi duyan tüm engelli kardeşlerimizin emrindeyiz" dedi.

"Kardeşi Özer için doğum günü partisi"

Yıldız ailesiyle tanıştıktan sonra sürekli onlarla iletişim halinde olan Erkan Erol, Özlem Yıldız'ın kendisi gibi sağlık sorunları olan 20 yaşındaki Özer için de sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Aileyi Ak Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir'in danışmanı Mutlu Hazer ile birlikte ziyaret eden Erol, pasta ile Özer Yıldız'ın 20'inci yaş gününü kutladı. - MUĞLA

Engelli genç kızın şiirini besteleyerek hayallerini gerçekleştirdi.
Engelli genç kızın şiirini besteleyerek hayallerini gerçekleştirdi.
Engelli genç kızın şiirini besteleyerek hayallerini gerçekleştirdi.
Engelli genç kızın şiirini besteleyerek hayallerini gerçekleştirdi.
Engelli genç kızın şiirini besteleyerek hayallerini gerçekleştirdi.
Engelli genç kızın şiirini besteleyerek hayallerini gerçekleştirdi.

Özlem Yıldız, Engelli, Muğla, Milas, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Engelli genç kızın şiirini besteleyerek hayallerini gerçekleştirdi. - Son Dakika

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