ŞANLIURFA - Engelli kursiyerler çamura şekil veriyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da açılan seramik kursuna katılan engelliler, hem sosyalleşmenin hem de yeni bir meslek öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinde bedensel ve zihinsel engellilerin sosyalleşmeleri ve meslek edinmeleri için çeşitli kurslar düzenleniyor.

Bu kapsamda merkezde düzenlenen seramik kursuna katılan 14 engelli, yeni bir meslek öğrenmenin heyecanını yaşıyor.

Kursta arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren engelliler, çamurdan yapacakları süs eşyalarının satışından elde edilecek gelirle aile bütçelerine katkıda bulunmayı da hedefliyor.

Kurs öğreticisi İsmail Çolak, yaklaşık 3 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi Seramik Bölümünden mezun olduktan sonra memleketi Şanlıurfa'ya döndüğünü söyledi.

Yaptığı araştırmalarda kentte seramik konusunda bir eksiklik olduğunu düşünen Çolak, kendisine ait bir seramik atölyesi açtığını ifade etti.

Balıklıgöl ve Göbeklitepe'yi yansıtan ürünler yapılacak

Yaklaşık 3 ay önce Engelli Koordinasyon Merkezinde engellilere yönelik seramik kursu açması için kendisine teklif geldiğini dile getiren Çolak, şöyle konuştu:

"Görüşmelerin ardından 1 ay önce kursumuzu açtık. Kursumuzda döküm, kalıp, sırlama, rötuş ve çamur tornası alanında eğitimlere başladık. Kursiyerlerimiz bu kursumuzda hem sosyalleşiyor, hem arkadaşlarıyla sohbet etme imkanı buluyor hem de kendilerine ait ürünler üreterek işlerini sevmeleri sağlanıyor. Şu anda kursumuzda 14 kursiyerimiz var. İleride kursiyerlerimizin usta olarak kendi atölyelerini ve iş yerlerini açmalarını sağlamak ve topluma kazandırılmalarını düşünüyoruz. Burada üretmeye başladığımız ürünleri satarak elde edilen gelirle de kursiyerlerimize maddi anlamda bir katkıda bulunmak istiyoruz. Amacımız kursiyer sayısını arttırarak daha farklı ürünler de üretmek. İlerleyen zamanlarda Balıklıgöl ve Göbeklitepe hatıraları gibi ürünler de yapmak istiyoruz."

Kursiyerlerden Ümmügülsüm Attar (24) ise kurslara katılmadan önce evde içine kapanık biri olduğunu, buraya geldikten sonra engelleri aşmaya başladıklarını ifade etti.

Çocukluğundan bu yana çamura merakı olduğunu, 1 aydır da seramik kursuna katıldığını dile getiren Attar, "Seramik kursu sayesinde eve gidince bir stres ve sinir kalmıyor. Artık insanlara güleryüz ile karşılık veriyorum. Burada hem bir meslek öğreniyoruz hem de hocalarımızdan yeni şeyler öğreniyoruz. Bize yerine göre abi oluyorlar yeri geliyor baba oluyorlar. Bu mesleği öğrenince ileride benim gibi öğrenciler yetiştirmek istiyorum. Kurstan çok memnunum, bu sayede birçok engeli aştım." diye konuştu.

Mustafa Goriz de (26) seramik kursunda yavaş yavaş ürün yapmayı öğrendiklerini belirterek, "Hocalarımız sağolsun bize yardımcı oluyor. Yeni şeyler öğrendiğimiz için çok mutluyum. Kursta bir meslek öğreniyoruz. Buraya geldikten sonra engelli olmadığımı ve engelleri aşmayı öğrendim. İnşallah seramik işini tam öğrenince ben de öğrencilere bu mesleği öğretmek istiyorum." dedi.