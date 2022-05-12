Engelli vatandaşlarla Beşiktaş Kadın Futbol takımı Survivor yarışması yaptı - Son Dakika
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Engelli vatandaşlarla Beşiktaş Kadın Futbol takımı Survivor yarışması yaptı

12.05.2022 14:44

Engelli vatandaşlarla Beşiktaş Kadın Futbol takımı Survivor yarışması yaptı Avcılar'da engelliler, Beşiktaş Kadın Futbol takımına karşı Avcılar'da, Dünya Engelliler Haftası kapsamında engelli vatandaşlar ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı bir Survivor yarışması düzenledi.

Engelli vatandaşlarla Beşiktaş Kadın Futbol takımı Survivor yarışması yaptı

Avcılar'da engelliler, Beşiktaş Kadın Futbol takımına karşı

İSTANBUL - Avcılar'da, Dünya Engelliler Haftası kapsamında engelli vatandaşlar ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı bir Survivor yarışması düzenledi. Doyasıya eğelenerek yarışmayı kazanan engelliler, madalyalarını aldı.

Avcılar Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engelli vatandaşlar ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Katılımı ile Survivor etkinliği düzenlendi. Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir halı sahada düzenlenen etkinliğe Avcılar Belediye Başkan Vekili Tuncay Gündüz, Beşiktaş Kadın Futbol Takımından genç oyuncular, engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı. Yarışmada engelli bireyler doyasıya eğlenerek yarıştı. Yarışmayan bireyler ise hocaların eşliğinde yarışmaya dahil edildi. Yarışmada engelli vatandaşlar, tahta üzerinde yürüme, tekerden atlama, merdiven atlama gibi oyunları oynadı, doyasıya eğlendi. Kazananlar belediye yetkililerinden ve hocalardan madalyalarını aldı. Avcılar Belediye Başkan Vekili Tuncay Gündüz tarafından Beşiktaşlı oyunculara ise plaket verildi.

Yarışmanın sonunda konuşan engelli vatandaşlar Yalçın Erik, "Çok güzel gidiyor, başkana desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Çok eğlendim, çok mutluyuz. bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim, Survivor madalyamı aldım" dedi.

Daha sonra konuşan 22 yaşındaki engelli birey Mam Abdulhamit, "Avcılar Belediyesine çok teşekkür ederim. Çok mutluyum, madalyamı kazandım. Hocalarıma teşekkür ederim, Beşiktaş'ı çok seviyorum. Çok eğlendim, oyun oynamak muhteşemdi. Tekrar olmasını çok istiyorum" diye konuştu.

Üç aydır çocukları hazırladıklarını anlatan Avcılar Belediyesi Futbol Antrenörü Esra Erol, "Üç aydır engelli çocuklarımızla birlikte hem futbol okulu hem de survivor etkinliklerimiz oluyor. Bu hafta özel çocuklarımızla etkinliğimiz oluyor. Bugün de Beşiktaş Kadın Futbol Takımın ağırladık. Ünlüler bizim özel çocuklarımız, gönüllüler ise Beşiktaş Kadın Futbolu gönüllüler ve bugün şampiyon çılgın çocuklardı. Çocuklarla eğlenmek çok güzel, onları mutlu görmek beni daha çok mutlu ediyor" diye belirtti.

Bugün özel çocuklarla çok eğlendiklerini anlatan Beşiktaş Kadın Futbol Takımının genç oyuncusu Berivan İçen, "Engelliler haftası için geldik ve bir yarışma yaptık. Onları böyle mutlu görmek, bizi çok çok mutlu etti. duygu ve düşüncelerimi çok anlatamıyorum. Bizim play-off haftası öncesi bizim için moral oldu. Onlar da baya eğlendi, bizi yendiler" şeklinde anlattı.

Engelli vatandaşlarla Beşiktaş Kadın Futbol takımı Survivor yarışması yaptı
Engelli vatandaşlarla Beşiktaş Kadın Futbol takımı Survivor yarışması yaptı
Engelli vatandaşlarla Beşiktaş Kadın Futbol takımı Survivor yarışması yaptı
Engelli vatandaşlarla Beşiktaş Kadın Futbol takımı Survivor yarışması yaptı
Engelli vatandaşlarla Beşiktaş Kadın Futbol takımı Survivor yarışması yaptı
Engelli vatandaşlarla Beşiktaş Kadın Futbol takımı Survivor yarışması yaptı
Engelli vatandaşlarla Beşiktaş Kadın Futbol takımı Survivor yarışması yaptı
Engelli vatandaşlarla Beşiktaş Kadın Futbol takımı Survivor yarışması yaptı
Engelli vatandaşlarla Beşiktaş Kadın Futbol takımı Survivor yarışması yaptı
Engelli vatandaşlarla Beşiktaş Kadın Futbol takımı Survivor yarışması yaptı
Engelli vatandaşlarla Beşiktaş Kadın Futbol takımı Survivor yarışması yaptı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Engelli vatandaşlarla Beşiktaş Kadın Futbol takımı Survivor yarışması yaptı - Son Dakika


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