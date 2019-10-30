Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç: " Yaşlılar için gündüz yaşam merkezleri kurduk"

" Yaşlılarımız için gündüz 'Geçici misafir' projesini hayata geçireceğiz"

"Yaşlılıkla ilgili 4 yıllık bir eylem planı yapıyoruz"

ANKARA - 60 + yaş tazeleme üniversitesi uygulanmasının yaygınlaştırılması için toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç: " Yaşlılar için gündüz yaşam merkezleri kurduk. Yaşlılarımız için gündüz 'Geçici misafir' projesini hayata geçireceğiz" dedi.

75'inci yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon merkezinde düzenlenen toplantıya Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, bir çok Akademisyen ve STK üyesi katıldı.

Toplantıda konuşan Koç yaşlılıkla ilgili 4 yıllık bir eylem planı hazırladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"20 30 sene ülkemiz bugünkü yaşlı olarak ifade ettiğimiz Japonya ve İngiltere gibi ciddi anlamda yaşlılık oranın yüksek olduğu 65 yaş üzeri olduğu bir toplum olacağız. Yaşlanmanın olduğu normal bir sürecidir. Ancak toplumun yaşlanması riskleri içerisinde barındıran bir süreç. Toplumun bu duruma hazır olması lazım. Bütün kamuya açık alanların buna göre tasarlanması, ticaretin ve ekonominin buna göre ele alınması lazımdır. Uzun dönem bakım sistemin güncellenmesi lazım. Yaşlının toplumdan dışlanmaması lazım. Bunların hepsini topluma hazırlamak gerekir. Bu açıdan baktığımızda önemli bir konu. Yaşlı konusunda neler yapmalıyız konusunda, bütün kamu ve kuruluşları için konu hazırlıyoruz. Yaşlılıkla ilgili 4 yıllık bir eylem planı yapıyoruz. Toplumun bu konuda duyarlı olması lazım. Kırsala göre metropol toplumlarda aile bağlarının koptuğunu görüyoruz. Evde herkes çalışıyor. Çalışmanın getirdiği bakımla ilgili süreçler de sıkıntılar olduğu ortaya koyuyor. O zaman biz evde bakım modelini o kadar güçlü yapmalıyız ki evde bakım hizmetlerini artırmalıyız ki yaşlımızı evinde ailesiyle birlikte tutabilmemiz lazımdır. Bunun için yeni nesil evde bakım modellerini çalışacağız. Sadece bakım desteği veren değil, aynı zamanda sosyal etkinliği eve götüren bir anlayışla 354 ilçemizde kaymakamlıklar vakıf üzerinden proje bazlı üreten evde bir sosyal hizmeti var. Yine Büyükşehirlerde ürettiğimiz programlar var. Fakat sadece bunu bizim bakanlık yapamaz. Her bakanlığın yapması lazım. Ama sosyal hizmet ayağını da biz güçlü kılacağız. "

'Gönül projesini' hayata geçirmek istediklerini belirten Koç:

"Amacımız bütün bir aileyi toplu kılmak. Nesiller arası kucaklaşmayı sağlamaktır. Bir de gündüz yaşam merkezlerini kurduk. Amacımızı yaşlımızı gündüz sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlamak. Akşamları yine evine ailesine dönmesini sağlamak. Bunu yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Çünkü gündüz yaşlısını kimseye emanet edeceği olmadığından huzur evine veren arkadaşlarımız var. Hizmetlerimizi hızlı bir şekilde yaygınlaştırmamız lazım ki çalışanlar ailesini gündüz yaşam hizmet modelimizden faydalanarak kurumsal bakıma olan ihtiyacı azaltmamız lazım. Bunun için biz hızlı çalışıyoruz. Amacımız kurumsal bakım ihtiyacını öteleyebilmek ve ortadan kaldırmaktır."

Koç daha sonra sözlerine şöyle devam etti: "Yaşlımız için misafir uygulamasını yapıyoruz. Biz bunu yılda 45 gün sınırlandırdık. Geçici bir misafir uygulamasıdır. Her kuruluşumuzda misafir uygulaması yapıyoruz. Bunu yaygınlaştırmamız lazım. Gerekirse bunun için kapasiteleri artırmamız lazım. Buda kurumsal bakıma olan ihtiyacı azaltacaktır. Bütün hedefimiz kurumsal bakıma olan ihtiyacı azaltmaktır. Bu bizim en öncelikli hedefimizdir" dedi.