Engellilere spor eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engellilere spor eğitimi verildi - Son Dakika

Engellilere spor eğitimi verildi

6 saat önce

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından otizm ve down sendromlu çocuklara yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Engellilere spor eğitimi verildi, System.String[]

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından otizm ve down sendromlu çocuklara yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Ahmet Bilge Spor Salonundaki etkinlikte, Kayseri Özel Çocuklar Rehabilitasyon Merkezinden gelen öğrencilerin çeşitli parkurlarda spor yapmaları sağlandı.

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hakan Akdoğan, jimnastik ve akrobasi gösterisi yaparak öğrencilere eğlenceli anlar yaşattı.

Engelliler İçin Beden Eğitimi Spor Dersi kapsamında yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kaya, otizm ve down sendromlu öğrenciler için küçük bir olimpiyat parkuru oluşturduklarını söyledi.

Engelli bireylerin bu vesileyle sosyal yaşamın içerisinde olacaklarını vurgulayan Kaya, "Bölümümüz öğrencileri de mezun olduklarında toplumun içerisindeki yaklaşık yüzde 10-12 engelli kardeşlerimize nasıl davranacaklarını öğrenmek için gayret gösterdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Erciyes Üniversitesi, Ahmet Bilge, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı!
Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu

Son Dakika Haberleri
19:06 Elazığ'da oto hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
19:04 Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü - Son Dakika
19:03 "Trafik Eğitim Parkı" açıldı - Son Dakika
19:00 Alkollü mekan önündeki silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika
18:57 MSB: "Tel Abyad'daki patlamada 2 masum sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı" - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:08:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Engellilere spor eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]