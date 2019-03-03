Son Dakika Haberleri: Engelsiz Ceylanlar, Antalya'yı Evinde Devirdi

Engelsiz Ceylanlar, Antalya'yı Evinde Devirdi

1 saat önce

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı bu hafta deplasmanda karşılaştığı Antalya Asat Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol takımını 57-55 yendi.

Engelsiz Ceylanlar, Antalya'yı Evinde Devirdi, System.String[]
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı bu hafta deplasmanda karşılaştığı Antalya Asat Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol takımını 57-55 yendi.

Antalya Asat Belediye kapalı spor salonunda yapılan maçın ilk iki periyodunda Ceylanpınar takımı maça sönük başlasa da 3.periyotta üst üste aldığı sayılarla maçın son saniyelerinde rakip takımı evinde 57-55 yenmeyi başardı. Engelsiz Ceylanların mücadele ettiği Bedensel Engelliler 1.Liginde bu sezon üstün başarı sergileyen takımın hedefi süper lig. Önümüzdeki haftalarda Çanakkale deplasmanında süper lig için bilet sayılacak bir maça çıkmaya hazırlanan Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engeliler Basketbol takımı, Antalya galibiyetinin bu anlamda önemli olduğunun altını çizdiler.

CEBESK Antrenörü Metin İdoğ, bu sezon aldıkları önemli başarılarla süper lige çok yaklaştıklarını, Çanakkale maçının da süper lig için kırmızı çizgileri olduğunu dile getirdi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:00 Kaynak: İHA

basketbol, Ceylanpınar, Antalya, Spor
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