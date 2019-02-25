Son Dakika Haberleri: Engin Akyürek Ve Bergüzar Korel'e Bursa Seyircilerden Coşkulu Karşılama!

Engin Akyürek Ve Bergüzar Korel'e Bursa Seyircilerden Coşkulu Karşılama!

1 saat önce

Geçtiğimiz hafta vizyona giren 'Bir Aşk İki Hayat' filminin başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, Eskişehir ve Bursa'da coşkuyla karşılandı.

Engin Akyürek Ve Bergüzar Korel'e Bursa Seyircilerden Coşkulu Karşılama!, System.String[]

Yapımcılığını Ay Yapım ve Medyapım'ın üstlendiği, Ali Bilgin'in yönetmen koltuğunda yer aldığı yılın aşk filmi 'Bir Aşk İki Hayat'ın seyircili gösterimleri devam ediyor. Filmin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Engin Akyürek haftasonu Eskişehir ve Bursa'daki hayranlarıyla bir araya geldi.

'Bir Aşk İki Hayat' filminin gösterimleri ile Türkiye'nin farklı şehirlerindeki hayranları ile bir araya gelen Bergüzar Korel ve Engin Akyürek, Eskişehir ve Bursa'da yoğun ilgiyle karşılandı. Cumartesi günü Eskişehir Özdilek Cinetime ve Pazar günü de Bursa Özdilek Park AVM Cinetime'da seyircili gösterime katılan ikili hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Gerçekleşen söyleşi sırasında filmi önceden izleyen hayranlarından gelen "Çok samimi, çok gerçek, yaşanmışlıklarımızı gördüğümüz bir film izledik" yorumu ikiliyi duygulandırdı.

Oyuncular, Pazar günü Bursa'dan ayrılmadan önce Özdilek Park AVM'nin güzel bir sürpriziyle karşılaştı. Seyircilerle buluşmalarının ardından kuliste filmin afişinin basılı olduğu pasta bulan Korel ve Akyürek, bu jest karşısında çok mutlu oldular.

'Bir Aşk İki Hayat', sinemalarda seyircilerle buluşmaya devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:00 Kaynak: Bültenler

Engin Akyürek, Bergüzar Korel, Eskişehir, Bursa, Güncel
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