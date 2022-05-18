Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Şanlı Türk Ordusu Dururken Sadat Gibi Kâr Amacı Güden Şirketlere Neden İhtiyaç Duyuyorsun" - Son Dakika
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Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Şanlı Türk Ordusu Dururken Sadat Gibi Kâr Amacı Güden Şirketlere Neden İhtiyaç Duyuyorsun"

18.05.2022 22:49
Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Şanlı Türk Ordusu Dururken Sadat Gibi Kâr Amacı Güden Şirketlere Neden İhtiyaç Duyuyorsun"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Savunmada şanlı Türk ordusu dururken SADAT gibi kâr amacı güden şirketlere neden ihtiyaç duyuyorsun? Amacın ne” diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Savunmada, şanlı Türk ordusu dururken SADAT gibi kar amacı güden şirketlere neden ihtiyaç duyuyorsun? Amacın ne" diye sordu.

Engin Özkoç, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Erdoğan'a soruyorum: Savunmada, şanlı Türk ordusu dururken SADAT gibi kar amacı güden şirketlere neden ihtiyaç duyuyorsun? Amacın ne" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Engin Özkoç, SADAT, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Şanlı Türk Ordusu Dururken Sadat Gibi Kâr Amacı Güden Şirketlere Neden İhtiyaç Duyuyorsun' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Şanlı Türk Ordusu Dururken Sadat Gibi Kâr Amacı Güden Şirketlere Neden İhtiyaç Duyuyorsun" - Son Dakika
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