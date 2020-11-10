Enkazdan 10 saat sonra çıkarılan Günay Özışık "kurtuluş"a inandı, hayata tutundu - Son Dakika

Enkazdan 10 saat sonra çıkarılan Günay Özışık "kurtuluş"a inandı, hayata tutundu

10.11.2020 11:07
Enkazdan 10 saat sonra çıkarılan Günay Özışık

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Doğanlar Apartmanı enkazından 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık, enkaz altındayken kendisine sürekli kurtarılacağını söylediğini, soğukkanlı olmaya çalıştığını, telefonla oyun oynadığını ve videolar çektiğini söyledi.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Doğanlar Apartmanı enkazından 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık, enkaz altındayken kendisine sürekli kurtarılacağını söylediğini, soğukkanlı olmaya çalıştığını, telefonla oyun oynadığını ve videolar çektiğini söyledi.

Günay Özışık, depreme 2 yıl önce taşındıkları Bayraklı ilçesindeki 7 katlı Doğanlar Apartmanı'nın 4. katındaki evlerinde, kuzeni Ahmet Özışık ile birlikteyken yakalandı. Enkaz altındayken cep telefonuyla babasını arayan Ahmet Özışık, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla 3 saat sonra kurtarıldı.

Enkaz altından 10 saat sonra çıkartılan Günay Özışık, enkaz altındayken çektiği videolarla gündeme geldi.

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde 6 gün süren tedavisinin ardından aynı hastanenin Nöroloji Bölümüne nakledilen Günay Özışık, sağlığına kavuşup okuluna döneceği günün hayalini kuruyor.

"Enkaz altında 'Yardım edin' seslerini duydum"

Günay Özışık, AA muhabirine, doğduğu yıl olan 2005'te İzmir'de depremler olduğunu, hayattaki en büyük korkusunun deprem yaşamak olduğunu ve bunun başına geldiğini söyledi.

Depremin yaşandığı cuma günü evde kuzeniyle dizi izlediklerini belirten Özışık, şöyle dedi:

"Deprem oldu, bir süre bekledikten sonra bitti zannettim. Evin kapısını açıp çıkacaktım, ama iyi ki çıkmamışım. Koridor o anda yıkıldı. Ben biraz aşağıya doğru, banyo tarafına doğru sürüklenmişim. Ahmet yukarıda kalmış. Bir açtım gözümü kafam yarılmış. Kafamın üzerinde dolap ve kolon vardı. Amcam geldi Ahmet'i kurtardılar. Babam enkaza gelince evimizi klimalardan bulmuş. 'Deprem anında kaçmaya çalışacaklardır onun için koridor tarafındadır.' demiş. O sayede ekipler beni 10 saat sonra çıkardı. Enkazda yanımdan sesler geliyordu. 'Yardım edin' diyorlardı. Sonra bazıları kesildi."

"Telefonla oyun oynadım"

Özışık, enkaz altında çok zor saatler yaşadığını, korktuğunu, üşümeye ve bacaklarını hissetmemeye başladığını ancak cep telefonunu bulmasıyla biraz rahatladığını anlattı.

Özışık, şunları dile getirdi:

"Teyzem aradı beni ama telefonum çekmiyordu. Yanımda enkazın altında kaldığımız amcamın oğlu vardı. Onun telefonu çekiyordu. O babasına ulaşınca benim içim biraz da olsa rahatladı. O an için 'Kurtulacağız zaten soğukkanlı olayım.' dedim. Ondan sonra kurtulacağım için telefonla oyun oynadım ve video çektim. Enkaz altındayken hep 'Kurtulacağım' diyordum zaten, 'Kurtulunca haberim olur, ünlü olurum' diye düşündüm ve telefonumla videolar çektim."

Özışık, arama kurtarma ekiplerinin kendisine kamera ile ulaştıkları anı hala unutamadığını dile getirerek, "O anda bir ışık geldi. İtfaiyecilerin sesini duyunca sevindim, umudum biraz daha arttı. Onlara bilincim açık kalsın ve korkmayayım diye 'Gitmeyin' dedim. Kurtarıldığım an çok sevindim. Bunu tarif edemem. Yoğun bakım süreci biraz zor geçti. Ama artık daha iyiyim. Babama, anneme, abime ve tüm sevdiklerime kavuştum." diye konuştu.

Anne Olcan Özışık da Günay ve kuzeninin enkazdan kurtarılması için saatlerce dua ettiğini belirterek, "Allah'a şükürler olsun, yıkılan apartmandan sağ salim çıktılar. Eşim bu süreçte çok soğukkanlıydı. Ekiplere çalışmalarında yardımcı oldu. Artık ben Günay'ın doğum gününü 30 Ekim olarak kabul ediyorum. Oğlum yeniden doğdu. Hızla sağlığına da kavuşuyor. Biz o binaya 2 yıl önce kiracı olarak taşındık. Binanın durumunu bilmiyorduk. Oğlum iyileştikten sonra tüm yasal haklarımızı kullanacağız." dedi.

oyunlar, Deprem, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Enkazdan 10 saat sonra çıkarılan Günay Özışık 'kurtuluş'a inandı, hayata tutundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yenilgiyi kabul eden Paşinyan suçu orduya attı: Durulması gerektiği söylendi Yılmaz Vural'ın canlı yayında anısını anlatırken kulağının arkasını göstermesi gülüşmelere neden oldu İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum Teslim olan Paşinyan'ın derdi başka: Eylemlerde parfümüm ve saatim çalındı Saygıyla anıyoruz! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05'te hayat durdu Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim 300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı
Falcao, restoran çıkışında bebek arabasını görevlilerin yardımıyla kapatabildi Falcao, restoran çıkışında bebek arabasını görevlilerin yardımıyla kapatabildi         
11:10
Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı         
10:38
Son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan dolar, 8,25 seviyesinden işlem görüyor Son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan dolar, 8,25 seviyesinden işlem görüyor         
10:35
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı         
09:38
Dağlık Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Birkaç gün içinde tamamını kaybedecektik Dağlık Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Birkaç gün içinde tamamını kaybedecektik         
09:31
Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler         
08:09
Saçlarını kısacık kestiren Vahide Perçin'den kanser açıklaması: Tehlike yok korkmayın Saçlarını kısacık kestiren Vahide Perçin'den kanser açıklaması: Tehlike yok korkmayın         
07:40
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi         
00:23
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir         
19:28
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 11:17:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Enkazdan 10 saat sonra çıkarılan Günay Özışık "kurtuluş"a inandı, hayata tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei