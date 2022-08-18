Ekonomik tatilin yeni adresi İstanbul ve çevresindeki oteller oldu

Enuygun.com'un son 3 ay verilerine göre İstanbul'da Prens Adaları, Ağva ve Şile ilçeleriyle şehrin çevresindeki Bolu, Yalova, Edirne ve Sapanca rotalarına talep her geçen gün artış gösteriyor.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, yaz mevsimiyle birlikte güney kıyılarındaki tatil beldelerine talep arttı. Söz konusu artış sebebiyle İstanbul ve çevresindeki konaklama yerlerine talebin azalacağı öngörülüyordu.

Bu yaz resmi tatillerin hafta içine denk gelmesi birçok kişiyi Şile, Ağva, İstanbul Adaları, Bolu, Yalova, Edirne ve Sapanca gibi İstanbul içinde ve çevresinde konumlanmış destinasyonlarda tatil yapmaya yöneltti. Seyahat Sitesi Enuygun'un verilerine göre son 3 ayda İstanbul'a yakın oteller özelindeki aramalar ortalama yüzde 20 oranında arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Otel Servisleri Müdürü Alp Kayar, Enuygun.com'un bu rotalar özelindeki verilerine göre Şile, Ağva ve Prens Adaları'nın genellikle çiftler tarafından hafta sonu tatilleri için tercih edilirken Sapanca, Yalova, Edirne ve Bolu gibi İstanbul çevresindeki destinasyonların ise kalabalık aileler tarafından maksimum 5 günlük tatiller için tercih edildiğine dikkati çekti.

Rota bazında artışlara bakıldığında özellikle Prens Adaları'nın sıklıkla tercih edildiğini aktaran Kayar, "Bu bize dünya kültür başkenti İstanbul'umuzun tarihi ve kültürel zenginliği dışında doğal güzellikleriyle de keşfedilmeye başlandığını gösteriyor. Biz ise Enuygun.com olarak bütün bu seyahat fırsatlarını Türkiye'nin ilk ve tek seyahat süper uygulaması altında toplamanın ve Türk turizmine değer katmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İstanbul ve çevresindeki otellere talep sonbahara kadar artacak"

Kayar, İstanbul ve çevresindeki otellere talep artışını değerlendirerek, İstanbul'a talebin yılın her döneminde yoğun olduğunu belirtti. Kısa tatiller için uygun bir seçenek olmasıyla birlikte şehrin sıklıkla tercih edilmesinde 3 farklı etmen olduğuna işaret eden Kayar, şunları aktardı:

"Bunlardan ilki şehrin önemli bir iş merkezi olması ve yurt içinde iş seyahati yapması gereken çalışanların yollarının İstanbul ile kesişmesi. Bir diğer sebep şehrin önemli bir kültürel değere ve çok sayıda gezilecek yere sahip olması. Yurt dışından ve ülkemizin başka şehirlerinden seyahat severlerin İstanbul'u keşfetmek için şehre gelmesi, İstanbul'un sıklıkla talep edilmesini sağlıyor.

Son faktörse İstanbul'da yaşayan kişilerin kısa tatilleri için şehri ya da çevresini tercih etmesi. Şöyle ki güneyde tatillerini yapmış kişiler şehir hayatına ufak bir mola vermek için bir hafta sonu tatili yapmak istediklerinde Ağva'daki doğa otellerine, Adalar'daki deniz manzaralı otellere, Yalova'daki termal tesislere ya da Sapanca'daki bungalovlara gidiyorlar.

Bu gibi durumlar İstanbul ve çevresinin yaz sezonunda da talep edilmesinin başlıca nedenleri. Bana sorarsanız İstanbul'a yüksek talep sonbahar ortasına kadar artacak ve mevsimsel nedenlerden ötürü sonbahar itibarıyla azalacak fakat talep asla tam olarak bitmeyecek."

Markadan yapılan açıklamaya göre, Enuygun'un son 3 ay verilerine göre İstanbul ve çevresindeki otellerde konaklamanın iki kişi için tek gecelik ortalama ücreti 435 TL oluyor.

İstanbul ve çevresindeki otellerin ortalama ve minimum fiyatlarına bakıldığında bu konaklama birimlerinin güneydeki tesislere göre daha uygun fiyatlı olduğu görülüyor. Her bütçeye hitap eden ekonomik konaklama yerlerinin yanı sıra İstanbul ve çevresindeki yerlerde tatil yapmanın bir diğer avantajı ise ulaşım maliyetlerini azaltıyor olması. Özellikle kısa tatillerde seyahat severler araç kiralama seçeneklerini değerlendirerek veya özel araçları ile bu destinasyonlara ulaşım sağlıyor.

Bu senenin trendi bungalovlar oldu

Enuygun.com'un rota ve sepet tutarı verilerinin yanı sıra konaklama yerlerinin özelliklerine dair verileri de dikkat çekiyor. Verilere göre seyahat severler İstanbul ve çevresindeki bungalov otelleri sıklıkla tercih ediyor. Henüz yeni bir konaklama konsepti olan bungalov evler, seyahat severlere doğa ile iç içe olma fırsatı da veriyor. Söz konusu konaklama konseptine talebin yüksek olması sayesinde bungalov oteller özelinde kalite ve çeşitliliğin yakın dönemde daha çok artması bekleniyor.