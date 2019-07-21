Son Dakika Haberleri: Epilepsi nöbeti geçiren Burcu hemşire öldü
Son Dakika Güncel Haber

Epilepsi nöbeti geçiren Burcu hemşire öldü

29 dakika önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, epilepsi nöbeti geçiren hemşire Burcu Ergüney (26) yaşamını yitirdi.

Epilepsi nöbeti geçiren Burcu hemşire öldü, System.String[]

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, epilepsi nöbeti geçiren hemşire Burcu Ergüney (26) yaşamını yitirdi.
Körfez Yavuz Sultan Mahallesi'nde oturan sara hastası 1 çocuk annesi Burcu Ergüney, dün evinde epilepsi nöbeti geçirdi. Hastaneye kaldırılan Burcu Ergüney yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Psikiyatr Sinan Ergüney'in eşi olan, özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Burcu Ergüney'in ölümü büyük üzüntü yarattı. Burcu Ergüney'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a götürüldü.

Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erce Kardeşler, Altınordu'ya gözyaşlarıyla veda etti Eliz Sakuçoğlu yeni sevgilisiyle dudak dudağa olan fotoğrafını paylaştı Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan'dan "ikinci maaş" açıklaması Bebeklerini camiye bırakan çift güvenlik kamerasına yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 17:43:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Epilepsi nöbeti geçiren Burcu hemşire öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]