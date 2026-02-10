Epstein'a benzerliği hayatını altüst etti! Şehri terk etme kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Epstein'a benzerliği hayatını altüst etti! Şehri terk etme kararı aldı

Haberin Videosunu İzleyin
Epstein\'a benzerliği hayatını altüst etti! Şehri terk etme kararı aldı
10.02.2026 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Epstein\'a benzerliği hayatını altüst etti! Şehri terk etme kararı aldı
Haber Videosu

Jeffrey Epstein'e olan fiziksel benzerliği nedeniyle sosyal medyada ve sokakta hedef gösterilen Kayserili Rıfat Özdemir, yaşadığı psikolojik baskı sonrası Kayseri'yi terk ederek Ankara'ya dönme ve bir süre evinden çıkmama kararı aldı. Özdemir çevresindekilerin kendisine "Epstein ölmedi, Kayseri'ye geldi" şeklinde yakıştırmalar yaptığını, bu durumun kendisinde ciddi bir psikolojik yıkıma yol açtığını ifade etti.

Cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlarıyla dünya çapında infial yaratan Jeffrey Epstein'e olan benzerliğiyle gündeme gelen Kayserili Rıfat Özdemir, bu durumun hayatını altüst ettiğini söyledi. Aslen Kayserili olup Ankara'da yaşayan Özdemir, ziyaret için geldiği memleketinde sokakta yürürken maruz kaldığı bakışlar ve sözlü tepkiler nedeniyle büyük rahatsızlık yaşadığını dile getirdi.

"EPSTEIN ÖLMEDİ, KAYSERİ'YE GELDİ"

Sabah'ın haberine göre Özdemir, çevresindekilerin kendisine "Epstein ölmedi, Kayseri'ye geldi" şeklinde yakıştırmalar yaptığını, bu durumun kendisinde ciddi bir psikolojik yıkıma yol açtığını ifade etti. Dünya genelinde ağır suçlarla anılan bir isimle yan yana getirilmenin kendisini derinden yaraladığını belirten Özdemir, "Biz Anadolu çocuğuyuz. Böyle işlerle uzaktan yakından alakamız olmaz. Kayseri'den, Anadolu'dan bu tarz insanlar çıkmaz" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

KAYSERİ'DEN AYRILMA KARARI ALDI

Artan toplumsal baskıya daha fazla dayanamadığını söyleyen Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Kayseri'den ayrılma kararı aldığını açıkladı. Ankara'daki ikametine döneceğini belirten Özdemir, olayların yatışması ve gündemin dağılması için en az bir hafta boyunca evinden çıkmayarak kendisini izole edeceğini söyledi.

"İNSANLAR ÇİFT YARATILMIŞTIR"

Yaşadıkları üzerinden kamuoyuna da çağrıda bulunan Özdemir, benzerliğin tamamen tesadüf olduğunu vurguladı. "İnsanlar çift yaratılmıştır, benzerlik olabilir. Ama her gördüğünüz insanı birilerine benzetip yargılamayın. 'Epstein ölmedi, Kayseri'ye yerleşti' gibi sözler çok incitici. Ben Epstein değilim" diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

Jeffrey Epstein, Psikoloji, Kayseri, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Epstein'a benzerliği hayatını altüst etti! Şehri terk etme kararı aldı - Son Dakika

2 aylık Melisa’nın ölümünde “ihmal“ iddiası Anne ve bakıcı tutuklandı 2 aylık Melisa'nın ölümünde "ihmal" iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı
İşte Türkiye’nin en kalabalık köyü Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü! Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu Yedişer kez müebbet hapis talebi 7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu! Yedişer kez müebbet hapis talebi
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı
Eski Fenerbahçeli Van der Wiel’den çok konuşulacak hapishane benzetmesi Eski Fenerbahçeli Van der Wiel'den çok konuşulacak hapishane benzetmesi
İngiliz Kraliyet ailesi Epstein sessizliğini bozdu: İlk açıklama prens ve prensesten İngiliz Kraliyet ailesi Epstein sessizliğini bozdu: İlk açıklama prens ve prensesten

15:06
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:34
Tedesco’dan basın toplantısına damga vuran tek kelimelik Türkçe yanıt
Tedesco'dan basın toplantısına damga vuran tek kelimelik Türkçe yanıt
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
13:56
Düdük astırılan Arda Kardeşler’in yeni mesleği bomba
Düdük astırılan Arda Kardeşler'in yeni mesleği bomba
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
13:32
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
13:08
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 15:35:50. #7.11#
SON DAKİKA: Epstein'a benzerliği hayatını altüst etti! Şehri terk etme kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.