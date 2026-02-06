Epstein\'in Putin\'e ulaşma girişimleri ortaya çıktı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için yıllar boyunca girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.

MİLYONLARCA BELGE YAYIMLANDI

ABD Adalet Bakanlığı tarafından Epstein soruşturması kapsamında yayımlanan 3 milyondan fazla yeni belge, Epstein'in Putin ile doğrudan temas kurmak için farklı kanallar üzerinden çaba gösterdiğini gözler önüne serdi. Belgelerde, birçok üst düzey Rus yetkilinin Epstein ile yazışmalar yaptığı bilgisi yer aldı.

NORVEÇ ESKİ BAŞBAKANI ÜZERİNDEN TEMAS ARAYIŞI

Epstein'in özel e-postalarında, 2010'lu yıllarda eski Norveç Başbakanı Thorbjørn Jagland aracılığıyla Putin ile bir görüşme ayarlamaya çalıştığı görüldü. Bu girişimlerin 2018 yılına kadar aralıklarla sürdüğü, ancak somut bir sonuca ulaşmadığı belirtildi.

RUSYA'NIN ÜST DÜZEY İSİMLERİYLE YAZIŞMALAR

Adalet Bakanlığı dosyaları, Epstein'in Rusya Federal Güvenlik Hizmetleri Akademisi mezunlarından Sergey Belyakov, Kremlin'e yakınlığıyla bilinen Rus milyarder Oleg Deripaska ve Rusya'nın eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin gibi isimlerle irtibat kurduğunu ortaya koydu.

PUTIN İLE GÖRÜŞME KAYDI YOK

Dosyalarda, Epstein'in tüm çabalarına rağmen Putin ile yüz yüze ya da dolaylı herhangi bir görüşme gerçekleştirdiğine dair herhangi bir resmi kayıt bulunmadığı vurgulandı. Belgelerde Putin'in adı binin üzerinde kez geçse de bu referansların büyük bölümünün haber kupürleri ve medya özetlerinden oluştuğu belirtildi.

JEFFREY EPSTEIN DOSYASI

En küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

ÜNLÜ İSİMLER DOSYADA YER ALDI

Açıklanan dava dosyalarında; Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve Bill Richardson gibi çok sayıda tanınmış ismin adı geçti.

FBI: "MÜŞTERİ LİSTESİNE DAİR KANIT YOK"

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Adalet Bakanlığı'nın ortak incelemesi sonucunda, Epstein'in bir "müşteri listesi" tuttuğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı açıklandı. Resmi raporlarda Epstein'in öldürüldüğü iddialarının aksine, cezaevinde intihar ettiği sonucuna varıldığı belirtildi.