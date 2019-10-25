Son Dakika Haberleri: Erasmus öğrencileri Meram Belediyesini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Erasmus öğrencileri Meram Belediyesini ziyaret etti

Erasmus öğrencileri Meram Belediyesini ziyaret etti

46 dakika önce

İspanya, Portekiz, Estonya ve Yunanistan'dan gelen erasmus programı öğrencileri Meram Belediyesini ziyaret ettiler.

Erasmus öğrencileri Meram Belediyesini ziyaret etti, System.String[]

Öğrencileri ve eğitmenlerini karşılayan Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, ziyaretçileri Meram ve Belediye hakkında bilgi verdi. Ahmet Şenyiğit, 'Yaptığınız bu ziyaretin sizlerde hayatınız boyunca silinmeyecek izler bırakmasını ümit ediyorum" diye konuştu.

Erasmus programı çerçevesinde İspanya, Portekiz, Estonya ve Yunanistan'dan gelen öğrenciler Meram Belediyesini ziyaret ettiler. Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit tarafından karşılanan öğrenciler, Meram ve Meram Belediyesinin tanıtım filmini izlediler. Daha sonra öğrencilerle sohbet eden Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit Meram ve Meram Belediyesi hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Meram'ın 350 bin nüfusu ve 69 mahallesiyle Konya'nın ikinci büyük ilçesi olduğunu kaydeden Şenyiğit, "Selçuklu Devletine başkentlik yapmış bir şehir olan Konya ve doğal güzellikleriyle ünü Türkiye'nin dışına taşmış ilçesi Meram'a yaptığınız bu ziyaretin hayatınız boyunca sizlerde güzel bir iz bırakmasını ümit ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra öğrenci ve eğitmenleriyle sohbet eden Başkan Yardımcısı Şenyiğit, ziyaretçilerin Meram hakkındaki sorularını da yanıtladı.

Ahmet Şenyiğit, ziyaretin sonunda eğitmenlere İngilizce mesnevi hediye etti. Erasmus öğrenci ve eğitmenleri gösterdikleri ilgiden dolayı Meram Belediyesi ve Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit'e teşekkür ettiler.

Yunanistan, İspanya, Erasmus, Meram, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:13 Kaynak: Bültenler
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