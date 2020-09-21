Erbaa Belediyesinden 81 ildeki 81 okula yaprak sarması - Son Dakika

Tokatı'ın Erbaa Belediyesi, 81 ilde 81 okula öğrencilere dağıtılmak üzere zeytinyağlı yaprak sarması gönderdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "ilk teneffüs" twitine, "81 ilden 81 okula Erbaa yaprak sarması bizden" diye yanıt veren Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, coğrafi işarete sahip Erbaa yaprağından yapılan zeytinyağlı sarmaları okullara ulaştırılmak üzere gönderdi.

Başkan Karagöl, yaptığı açıklamada, "17 Mart tarihinde ilk teneffüs heyecanına biz de sarmalarımızı göndererek katılma taahhüdünde bulunmuştuk. Hazırlıklarımızı tamamladık. 81 ilde 81 okula Erbaa'mızın meşhur yaprağı ile hazırlanmış sarmalarımızı gönderip sözümüzü yerine getirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Zeytinyağlı yaprak sarmalarının ilçedeki tüm okullara da dağıtılacağı öğrenildi.