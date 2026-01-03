Erbakan'dan ABD ve Venezuela Kınaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak, zulme karşı durmayı, mazlumun yanında saf tutmayı ve adil bir dünya düzenini savunmayı esas alan milli görüş anlayışımız gereği, Gazze'deki soykırımın suç ortağı ABD'nin, Venezuela işgalini, hukuk tanımazlığını en güçlü şekilde kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erbakan, yazılı açıklamasında, ABD'nin Venezuela'yı hedef almasının küresel ölçekte ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tehditleri ve saldırganlığının bazı ülkelere değil, bütün dünyaya yönelik olduğunu ifade eden Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak, zulme karşı durmayı, mazlumun yanında saf tutmayı ve adil bir dünya düzenini savunmayı esas alan milli görüş anlayışımız gereği, Gazze'deki soykırımın suç ortağı ABD'nin, Venezuela işgalini, hukuk tanımazlığını en güçlü şekilde kınıyoruz. Yıllardır ağır ambargolar ve yaptırımlarla kuşatma altına alınan Venezuela halkı, bugün açık bir şekilde cezalandırılmakta, bir milletin iradesi hiçe sayılmakta, bütün kaynaklarına çökülmek istenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Erbakan, ABD'nin Venezuela'ya karşı sergilediği "saldırgan tutumun" yalnızca bu ülkeyi değil uluslararası hukuku ve dünya barışını da tehdit ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Güçlünün haklı sayıldığı bu adaletsiz düzen, insanlığı daha fazla kaosa, yoksulluğa ve çatışmaya sürüklemektedir. Yeniden Refah Partisi olarak, emperyalizmin ve haksızlığın her türlüsüne karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi, mazlum milletlerin yanında, zalimlerin karşısında olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz. İnanıyoruz ki dünya, baskı, tehdit ve sömürüyle değil, haklının güçlü olduğu adil bir dünya anlayışıyla huzura kavuşacaktır. ABD-İsrail soykırım ikilisinin Venezuela'ya ve diğer hedef ülkelere yönelik eşkıyalıklarını reddediyor, uluslararası toplumu bu zulme karşı açık, net ve ilkeli bir duruş sergilemeye davet ediyoruz."