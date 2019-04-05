Son Dakika Haberleri: Erbakan: "Memur, İşçi ve Emekli Maaşlarına Yüzde 50 Zam Yapacağız"

Erbakan: "Memur, İşçi ve Emekli Maaşlarına Yüzde 50 Zam Yapacağız"

1 saat önce

Yeniden Refah Partisi (YRP) il binasının açılışına katılmak üzere Yalova'ya gelen YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara gelmeleri halinde işçi, memur ve emekli maaşlarına yüzde 50 zam yapacağını söyledi.

Erbakan:
Yeniden Refah Partisi (YRP) il binasının açılışına katılmak üzere Yalova'ya gelen YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara gelmeleri halinde işçi, memur ve emekli maaşlarına yüzde 50 zam yapacağını söyledi.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yalova'ya gelişinde YTP İl Başkanı Mustafa Berber ve il yönetimi tarafından karşılandı. Partili gençlerin "Mücahit Erbakan" sloganları ile partisinin il binasına gelen Erbakan, burada bir konuşma yaptı. Erbakan, iktidara geldiklerinde vergi sistemini ıslah edeceklerini dile getirerek, "Yaşanabilir bir Türkiye için 82 milyon vatandaşın gelir seviyesini en az gelişmiş ülkeler seviyesine çıkartacağız. Vergi yükünün çoğunu halktan alan mevcut haksız vergi sistemini ıslah edeceğiz. İşçi, memur ve emekli maaşları üzerinden alınan vergilerin hepsini tamamıyla sıfıra indireceğiz. Elektrik, su ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçları belli bir asgari seviyeye kadar devlet olarak ücretsiz olarak sağlayacağız. Geçmişimizden mirasımızdan aldığımız güçle iktidarımızın ilk senesinde işçi memur ve emekli maşalarına yüzde 50 zam yapacağız" dedi.

Erbakan, daha sonra partisinin il binasının açılış kurdelesini kesti. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:21 Kaynak: İHA

Memur, İşçi, Necmettin Erbakan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık Bahçelievler'de İşlenen Cinayetin Detayları Ortaya Çıktı Mansur Yavaş: 1 Nisan'dan İtibaren Belediyede Yapılan Rutin Dışı İşler Hükümsüzdür
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 17:29:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erbakan: "Memur, İşçi ve Emekli Maaşlarına Yüzde 50 Zam Yapacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]