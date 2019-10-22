Son Dakika Haberleri: Erciş Belediyesine kayyum olarak İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbekaroğlu atandı
Son Dakika 3. Sayfa Erciş Belediyesine kayyum olarak İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbekaroğlu atandı

Erciş Belediyesine kayyum olarak İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbekaroğlu atandı

19 dakika önce

Erciş Belediyesine kayyum olarak İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbekaroğlu atandıVAN - Van'ın Erciş Belediyesine kayyum olarak İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbekaroğlu atandı.

Erciş Belediyesine kayyum olarak İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbekaroğlu atandı

VAN - Van'ın Erciş Belediyesine kayyum olarak İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbekaroğlu atandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin hakkında Van 4. Agır Ceza Mahkemesinde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından, Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" sucundan yargılama sureci; Van Cumhuriyet Başsavcılılığınca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" sucundan soruşturma sureci devam ederken adı gecen şahıs Erciş Cumhuriyet Başsavcılılığınca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" sucundan devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınmış olup gözaltı sureci devam etmektedir. Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/1319 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması güz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 21.10.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak grevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46'ncı maddesi kapsamında Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbekaroğlu Erciş Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

Erciş Belediyesine kayyum olarak İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbekaroğlu atandı

Bekir Yıldız, Erciş, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:34 Kaynak: İHA
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