Erciş'te asfalt çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Erciş Belediyesince ilçenin birçok mahalle ve caddesinde başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile çalışmaların yürütüldüğü bölgelerde incelemelerde bulundu.

İlçenin daha yaşanabilir hale gelmesi için çaba gösterdiklerini belirten Mehmetbeyoğlu, "Halka hizmet hakka hizmettir" anlaşıyışla çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Arvas ise Erciş belediyenin çok önemli çalışmalarla ilçenin çehresini değiştirdiğini bildirerek, "Van merkez ve ilçelerinde, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin ciddi hizmetleri var. İnşallah Erciş ve diğer ilçelerimiz hak ettikleri hizmetleri görecekler. Hizmet noktasında halkımıza karşı Allah bizi mahcup etmesin. Bu hizmetlerin sunulmasında valimize, kaymakamımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.