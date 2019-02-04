Son Dakika Haberleri: Erciş'te "Eğitimde Değişim Parametreleri Çalıştayı"

Erciş'te "Eğitimde Değişim Parametreleri Çalıştayı"

2 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde "Eğitimde Değişim Parametreleri Çalıştayı" düzenlendi.

Erciş'te
Van'ın Erciş ilçesinde "Eğitimde Değişim Parametreleri Çalıştayı" düzenlendi.

Anadolu Eğitim ve Davet Gönülleri Platformunca, Erciş Öğretmenevi konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, ülkenin geleceği için önemli olan öğrencilerin, vatana ve millete faydalı bireyler olarak yetişmelerinin herkesin ortak amacı olduğunu söyledi.

Bu amaç doğrultusunda herkesin elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Şimşek, öğrencilere verdikleri eğitimle aslında geleceğin temellerini attıklarını kaydetti.

Eğitimci Yüksel Zorlu da öğrencilerin hayallerinin sınırlandırılmaması gerektiğini belirterek, "Eğitim felsefemiz 'neyi öğretelim' değil 'nasıl öğretelim' olmalı. Mutlu çocukların daha başarılı olduğu unutulmamalıdır. Sorunların doğru tespiti çözümü kolaylaştıracaktır. Geleceğimiz olan öğrencilerimiz için en kaliteli eğitimi sunmalıyız." dedi.

Konuşmaların ardından Van YYÜ öğretim üyeleri Doç. Dr. Fuat Tanhan, Dr. Ramazan Turgut ve eğitimci Suat Arıkan'ın sunumlarıyla çalıştay devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:17 Kaynak: AA

Erol Şimşek, Van, Erciş, Eğitim
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