Son Dakika Haberleri: Erciş'te HDP'nin belediye ve ilçe başkanları gözaltına alındı (4)
Son Dakika Güncel Erciş'te HDP'nin belediye ve ilçe başkanları gözaltına alındı (4)

Erciş'te HDP'nin belediye ve ilçe başkanları gözaltına alındı (4)

2 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin ve HDP ilçe başkanı Şakir Asıl'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Erciş ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin ve HDP ilçe başkanı Şakir Asıl'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, HDP'li ilçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin, meclis üyesi Bayram Çiçek, HDP İlçe Başkanı Şakir Asıl ve ilçe yöneticisi Hücret Kandemir gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramasında çok sayıda örgütsel dokümanla dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltı sayısı 13 oldu

Valilikten yapılan açıklamada, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Suçları Soruşturma Bürosu, İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Bu kapsamda "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek" suçunu işledikleri yönünde haklarında kuvvetli şüphe bulunanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, 13 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, halkın huzurunu ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların karlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Erciş'te HDP'nin belediye ve ilçe başkanları gözaltına alındı (4)

Halkların Demokratik Partisi, Bekir Yıldız, Erciş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:11 Kaynak: AA
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