Son Dakika Haberleri: Erciş'te "Mikrobik ile Gribik" Oyunu Sahnelendi

Erciş'te "Mikrobik ile Gribik" Oyunu Sahnelendi

1 saat önce

Van Devlet Tiyatrosunca, Erciş ilçesinde "Mikrobik ile Gribik" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Erciş'te
Van Devlet Tiyatrosunca, Erciş ilçesinde "Mikrobik ile Gribik" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediyenin iş birliğiyle Kaymakamlık Konferans Salonunda düzenlenen tiyatro oyunu iki seansta gösterime sunuldu.

Kent genelinde 14 okuldan 600 öğrencinin izlediği oyun, ilgi gördü.

Van Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Cem Düzova, yaptığı açıklamada, söz konusu oyun ile öğrencilere çevre duyarlılığı ve hastalıklarla mücadele konularında mesaj verildiğini söyledi.

İlçeye ikinci kez geldiklerini dile getiren Düzova, "Van Devlet Tiyatrosu ile Erciş Belediyesinin ortaklaşa yaptıkları oyunumuz için 20 kişilik bir ekiple bugün Erciş'teyiz. Umarım çocuklarımız sergilenen oyundaki masajı almışlardır. Bizler ortamdan oldukça memnun kaldık. İleride yine ilçede farklı oyunlarımızla sahne alacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:14 Kaynak: AA

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