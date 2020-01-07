Erciyes Anadolu Holding'den mobilya fiyatlarında indirim - Son Dakika

Erciyes Anadolu Holding, mobilyada fiyatları ekim 2019 rakamlarına çekti.

Holdingden yapılan yazılı açıklamada, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding'in İstikbal, Bellona ve Mondi markaları ile Türkiye'nin en büyük, dünyanın da önde gelen mobilya üreticileri arasında yer aldığı belirtildi.

Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan mobilya sektöründeki KDV'nin kalıcı olarak yüzde 8'e indirilmesinin önemli olduğu belirtilen açıklamada, İstikbal, Bellona ve Mondihome mevcut kampanyasındaki 2020 zam oranlarını geri alıp, ekim 2019 fiyatlarına dönüldüğü bildirildi.

Ürünlerin, 31 Mart 2020'ye kadar ekim 2019 rakamlarından satışına devam edileceği kaydedildi.