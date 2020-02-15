Erciyes Kayak Merkezi'nde 'çığ' eğitimi - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi'nde 'çığ' eğitimi

6 saat önce

KAYSERİ'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan acil tıp uzmanı ve akademisyenlerden oluşan 10 kişilik ekip için çığ eğitimi düzenlendi.

Erciyes Kayak Merkezi'nde 'çığ' eğitimi, System.String[]

KAYSERİ'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan acil tıp uzmanı ve akademisyenlerden oluşan 10 kişilik ekip için çığ eğitimi düzenlendi.

Türkiye Acil Tıp Derneği'nce (TATD) gerçekleştirilen 2 gün sürecek eğitimin açılışına Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Doğa Tıbbı Çalışma Grubu Başkanı Öğretim Görevlisi Feridun Çelikmen de katıldı. TATD Doğa Tıbbı Çalışma Grubu Başkanı Feridun Çelikmen, son dönemde ülkede üst üste çığ olayları yaşandığını hatırlatarak "Barınak yapmak ve hipotermi gibi konuları anlatmak için Acil Tıp Derneği ile bir eğitim kampı düzenledik. Türkiye Acil Tıp Derneği Türkiye'de ilk defa böyle bir şey yapıyor. Burada amaç doğada kaybolduğunuzda hayatta kalabilme becerisini arttırmak ve barınak yapmaktan tutun hipotermi dediğimiz ölümcül olan vücut ısısının aşırı düşmesinin nasıl engellenebileceği konusunda bilgi vereceğiz. Çığda arama ve kurtarma faaliyetleri ve çığda nasıl risk analizi yapılabilir, bunlarla ilgili amacımız farkındalık oluşturmaktır. Sahada ne yapılacağını burada göstermek istiyoruz" dedi.2 günlük eğitimde 10 kişilik ekibe çığ farkındalığı, önlemler, doğada hayatta kalma becerisi, arama kurtarmanın ilkeleri, hipotermi hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Doğa tıbbı ile ilgili kapsamlı eğitimlerin verileceği programda ayrıca dağcıların, kayakçıların maruz kalabileceği çığlar, kayak tesisi gibi alt yapının üzerine düşen çığlarda arama ve kurtarma faaliyetlerine ilişkin alınabilecek önlemler hakkında bilgiler de verilecek.


İl Sağlık Müdürlüğü, Kayak Merkezi, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:47 Kaynak: DHA
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