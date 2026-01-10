Erciyes Kayak Merkezi'nde Yoğun Hafta Sonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Turizm

Erciyes Kayak Merkezi'nde Yoğun Hafta Sonu

10.01.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Kayak Merkezi, tatil boyunca yerli ve yabancı turistlerle doldu; pistler ve hava harikaydı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu tatilinin ilk gününde yerli ve yabancı olmak üzere birçok turisti ağırladı. Erciyes Kayak Merkezi, toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile turistler tarafından yoğun ilgi gördü. Kapadokya Üniversitesi'nde Gastronomi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Sıla Bilgi, "Manisalıyım. İlk defa Erciyes'e geliyorum. Çok eğlenceli. Burada çok eğleniyorum. Pistler güzel. Arkadaşlarımla birlikte geldik. Günübirlik geldik. Havada şansımıza bugün çok güzeldi. Kayak yapmayı bilmiyordum. Yöresel lezzetlerini deneme şansımız oldu. Her şey çok güzel" dedi.

'İLK DEFA GELDİM'

İstanbul'dan eşi ile geldiğini söyleyen inşaat mühendisi Onur Akyüz ise "Hafta sonu için geldik. İstanbul'da yaşıyorum. Hava çok güzel. Kayak eğitimi alıyoruz. Eşim ve arkadaşlarımla beraber geldik. İlk defa geldim. Çok güzelmiş. Beklediğimden iyi bir ortam var. Pistleri de çok güzel. Yoğunluk da var" diye konuştu.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN- Öykü GENÇ/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Etkinlikler, Erciyes, Turizm, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Turizm Erciyes Kayak Merkezi'nde Yoğun Hafta Sonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı "Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Türkiye’yi sarsan cinayetin yıldönümü Katil zanlısı böyle anlatmıştı Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Aydın’da internet sitesi sahibi, YRP’li il başkanı tarafından bacağından vuruldu Aydın'da internet sitesi sahibi, YRP'li il başkanı tarafından bacağından vuruldu

19:04
Dev finale damga vuran pozisyon
Dev finale damga vuran pozisyon
18:01
Taraftarlar şok oldu Okan Buruk’tan derbide 11’inde büyük sürpriz
Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz
17:54
Suriye’deki YPG’lilere Kandil’den “çatışın“ talimatı
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den "çatışın" talimatı
17:39
Canlı anlatım Dev derbide tempo çok yüksek
Canlı anlatım! Dev derbide tempo çok yüksek
17:16
’Gizemli virüs’ Küba’yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
'Gizemli virüs' Küba'yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
14:27
İran’da kaos büyüyor Cami ve belediye binası ateşe verildi, “Ölüm“ sloganları atılıyor
İran'da kaos büyüyor! Cami ve belediye binası ateşe verildi, "Ölüm" sloganları atılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 19:09:09. #7.11#
SON DAKİKA: Erciyes Kayak Merkezi'nde Yoğun Hafta Sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.