İlçeyi yasa boğan ölüm! Henüz hayatını baharındaydı

Yalı Mahallesi Gazi Süleymanpaşa Sokak'ta yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS AĞIR YARALI BULDU, HASTANEDE ÖLDÜ

Olay yerine gelen ekipler, Usame Sarı'yı başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak buldu. İlk müdahalesi Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'nde yapılan genç, durumunun ağır olması nedeniyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sarı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CİNAYET Mİ, İNTİHAR MI?

Olay sonrası Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma başlattı. Sokak ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri incelenirken, görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu kesinlik kazanmazken, Sarı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.