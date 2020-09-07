Erdem ve Akkaya'dan sağlık çalışanlarına ziyaret - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya Kovid-19 salgını nedeniyle yoğun bir mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek amacıyla ziyaretlerde bulundu.

Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, Akşehir Devlet Hastanesi ve Akşehir Park Hayat Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir süre görüşen Erdem, "Zor günlerde sağlık çalışanlarımıza destek olmayı sorumluluk olarak görmekteyiz. Ülke olarak birlik ve beraberliğin sağlandığı bu dönemde, sağlıkçılarımıza çok şey borçluyuz, Allah yar ve yardımcıları olsun." dedi.

Akkaya ise "Ben başta Sağlık Bakanımız olmak üzere ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor ve gönülden kutluyorum. Çünkü bu konular ciddi emek isteyen işler. Hep beraber bu virüs salgınına karşı mücadele etmeliyiz. Hekimlerimiz ne söylüyorlarsa harfiyen yerine getirmemiz lazım. Akşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Bize düşen ne varsa gereken ne ise birlikte yapmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

Erdem ve Akkaya'ya AK Parti Konya İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu da eşlik etti.