Erdemli Belediyesinden İzmirli depremzedelere destek - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, İzmir'de meydana gelen depremde mağdur olan depremzedelere destek vererek, gıda, kıyafet, ısınma gereçlerinden oluşan yardım gönderdi.

Erdemli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Limon Çiçeği ekipleri, depremin ilk anından itibaren ilçe sakinleri ile el ele vererek topladığı yardım paketlerini, sahiplerine ulaştırmak için yola çıktı. Toplanan yardımlar Limon Çiçeği noktasından kamyona yüklendi. Yüklemede Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da yer aldı.

" Türkiye, İzmir için tek yürek"

İzmir için dayanışma ruhunun had safhada olduğunu ifade eden Başkan Tollu, AFAD ile koordineli hareket ettiklerini belirtti. Tollu, "Ülkemizin neresinde bir sıkıntı yaşanıyor ise Erdemli Belediyesi ve Erdemlililer bu sıkıntıları gidermek adına yardıma koşuyorlar. Tıpkı Elazığ depreminde olduğu gibi İzmir'de de orada AFAD'la görüşmemiz neticesinde, orada yaşayan insanlarımızın en çok ihtiyacı olan battaniyedir, gıda kolileridir, gıdadır ne ihtiyaç varsa, burada vatandaşlarımızın yardımıyla toparladık, bunu şu anda İzmir'e gönderiyoruz. Zaten bizim insanımızın özellikle dayanışma ruhu had safhada. Bırakın bizim coğrafi sınırlarımızı, yurt dışında bile ne kadar soydaşımız ne kadar dindaşımız varsa, onlar mezalim altında, sıkıntı altında olduğunda yardımına koşan bir kentte yaşıyoruz. Ben, yardımını esirgemeyen, dayanışma ruhunun en güzel örneğini gösteren bu kentte yaşayan tüm insanlarımıza, kadirşinas Erdemli halkına binlerce kez teşekkür ederim. Onların emaneti, inşallah en güzel şekilde İzmir'deki kardeşlerimize ulaşacak" diye konuştu. - MERSİN