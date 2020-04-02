Erdemoğlu Holding çalışanlarına sahip çıktı - Son Dakika

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, holding bünyesinde faaliyet gösteren Gaziantep ve diğer illerdeki tüm işletmelerde çalışan hiçbir çalışanın işten çıkarılmadığını ve ücretlerinden kesinti yapılmadığını, başlatılan kampanyaya da 3 milyon lira ile katıldıklarını ifade etti. İşletmelerin bulunduğu illerin valiliklerine toplamda 10 bin koli gıda yardımı yaptıklarını da belirtti.



Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu karanlık günlerden kurtulup tekrar sağlıklı, mutlu, üretken ve aydınlık günlerin geleceğine inandıklarını belirtti. Erdemoğlu, "Erdemoğlu Holding olarak, öncelikle hiçbir işçimizi işten çıkartmayacağız ve ücretlerinde herhangi bir kesinti yapmayacağız. Yine bu vesileyle öncelikle 3 bin koli Gaziantep Valiliği'ne, 3 bin koli de Adana Valiliği'ne gıda paketi verdik. Diğer işletmelerimizin bulunduğu illerde de biner koli olmak üzere toplamda 10 bin koli gıda paketini ihtiyaç sahibi kardeşlerimize verilmek üzere bağışladık. Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' bağış kampanyasına da 3 milyon TL'yi nakit olarak bugün yatırmış bulunuyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği bu zor koşullarda karınca kararınca şirket olarak katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu günler geçecek, ülkemiz sağlıklı, aydınlık ve mutlu günlerine kavuşacaktır. Bu vesileyle başta sağlık çalışanları olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruşlarında çalışan ve bu mücadelede hayatını ve emeğini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP